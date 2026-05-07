Este jueves, 7 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 93.988,29 euros, cifra que refleja una variación del -1,47% en comparación con el día pasado. La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica que ambos han mostrado un aumento en su valor. Los recientes incrementos reflejan un creciente interés y confianza en las criptomonedas y la estabilidad del euro. En la última semana, Bitcoin avanzó un 2.5%, mostrando un repunte de corto plazo; no obstante, en el último año su cotización registró una variación de -28.31%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa. En conjunto, la evolución indica una mejora reciente frente a una tendencia anual aún desfavorable. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana es de 15.26%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 36.97%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.