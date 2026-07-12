El Gobierno ha confirmado que en Nueva York se intensifican los controles vehiculares para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio.

Los operativos, coordinados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), están destinados a identificar automóviles que circulan con la inspección caducada o sin el sticker visible, lo cual constituye una infracción que da lugar a multas inmediatas y otras sanciones.

Verificación vehículo a vehículo para asegurar el cumplimiento de este trámite esencial del DMV

Todos los vehículos registrados en el estado deben someterse a una inspección anual que evalúa frenos, luces, neumáticos, cinturones y otros sistemas de vital importancia.

Al lograr la aprobación, el automóvil recibe un sticker que indica el mes y año de vigencia, el cual debe exhibirse en el parabrisas.

El Gobierno ha confirmado que en Nueva York se intensifican los controles vehiculares para verificar el cumplimiento de un trámite obligatorio. Magnific

Circular sin el comprobante correspondiente o con la inspección caducada constituye una infracción

Durante paradas selectivas y operativos en puntos estratégicos, los agentes llevarán a cabo la revisión:

La vigencia del sticker de inspección.

La coincidencia con el registro del vehículo .

Si corresponde, la documentación básica del conductor.

Si el procedimiento ha sido aplazado, la sanción se impone de inmediato.

Todas las penalizaciones y sanciones para quienes retrasaron este procedimiento

Conducir sin la inspección anual aprobada puede derivar en:

Multas económicas

Sanciones adicionales en controles policiales

Dificultades para renovar el registro del vehículo

Posibles penalizaciones si el auto no cumple normas de seguridad

Las autoridades pueden revisar vehículo por vehículo en controles de tránsito o al verificar el registro.