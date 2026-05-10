El sistema de transporte público de Nicaragua se prepara para una renovación histórica. Con el respaldo de un acuerdo estratégico con China, el Gobierno puso en marcha un plan para incorporar cientos de unidades nuevas que prometen cambiar la experiencia de viaje de millones de usuarios. La iniciativa forma parte de un proyecto de modernización a gran escala que busca reemplazar vehículos antiguos, mejorar la conectividad entre regiones y elevar la calidad del servicio en ciudades y zonas más alejadas del país. El proyecto comenzó a tomar forma con la llegada de un primer envío de 180 autobuses de última generación, que ya fueron recibidos por las autoridades nacionales como parte de una entrega escalonada prevista para este año. Estas nuevas unidades fueron diseñadas para ofrecer mejores estándares de seguridad, mayor eficiencia operativa y una experiencia más cómoda para los pasajeros, en comparación con gran parte de la flota actual. El objetivo oficial es atender una demanda creciente de movilidad y responder a los problemas que enfrenta el sistema actual, marcado por unidades envejecidas y cobertura insuficiente en varios sectores. El plan contempla una distribución nacional, con impacto tanto en centros urbanos como en municipios con menor acceso al servicio, lo que podría representar uno de los cambios más importantes del sistema de movilidad en los últimos años. Entre los principales beneficios esperados se destacan: Los vehículos pertenecen a Yutong, uno de los fabricantes de autobuses más importantes del mundo, con presencia consolidada en distintos mercados internacionales y experiencia en soluciones de movilidad urbana. Además del impacto directo sobre el transporte público, este proyecto también refleja el fortalecimiento de la relación bilateral entre Nicaragua y China, una alianza que viene creciendo en áreas clave como infraestructura, tecnología e inversión. Si el cronograma se cumple, las 600 nuevas unidades estarán operativas antes de fin de año, marcando un antes y un después para la movilidad de millones de nicaragüenses.