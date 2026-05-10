Cada vez más personas reutilizan el café usado para combinarlo con ingredientes naturales como banana y jengibre. Esta mezcla comenzó a popularizarse en redes sociales y en recomendaciones caseras vinculadas al cuidado de las plantas, el compost y algunos usos domésticos. Aunque no existen evidencias científicas que respalden propiedades milagrosas, especialistas en jardinería y compostaje señalan que estos ingredientes pueden aportar nutrientes orgánicos y ayudar a aprovechar residuos de cocina de manera sencilla. El café usado suele aprovecharse por su contenido de materia orgánica, mientras que la banana aporta potasio y el jengibre es utilizado en preparaciones naturales por su aroma y compuestos vegetales. Muchas personas preparan esta combinación para utilizarla como fertilizante casero en huertas y macetas, especialmente en plantas ornamentales o de interior. La mezcla también es mencionada en algunos trucos domésticos relacionados con el compostaje. Además, reutilizar restos de café y cáscaras de banana permite reducir residuos orgánicos y darles un nuevo uso dentro del hogar. Una de las formas más comunes consiste en mezclar: Luego, algunas personas dejan reposar la preparación durante varias horas antes de utilizarla sobre la tierra de macetas o plantas de jardín. Los especialistas recomiendan no aplicar grandes cantidades de café directamente sobre las plantas, ya que el exceso de humedad o residuos orgánicos puede afectar algunas especies. El café reutilizado suele incorporarse al compost porque aporta materia orgánica y puede ayudar a mejorar la textura del suelo en determinadas condiciones. Por otro lado, las cáscaras de banana son conocidas por contener minerales como potasio y magnesio, mientras que el jengibre es valorado principalmente por su aroma natural. Quienes utilizan esta mezcla casera recomiendan aplicarla de manera moderada y siempre observar cómo reaccionan las plantas, ya que no todas las especies necesitan el mismo tipo de nutrientes. También se aconseja evitar almacenar la preparación durante demasiados días para impedir malos olores o acumulación de hongos en los recipientes.