La cotización deldólar este viernes, 8 de mayo de 2026 llegó a 3737.76 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,34%. En la última semana, la cotización del Dólar subió 1.74%, mientras que en el último año cayó 7.19%, lo que sugiere una tendencia bajista a largo plazo pese al repunte reciente. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una leve tendencia alcista, con más alzas que bajas, sin jornadas estables y un cierre con dos alzas consecutivas. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.91%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual de 13.24%. La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia a la baja por segundo día consecutivo. Esto sugiere que los factores del mercado podrían estar generando incertidumbre entre los inversores. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3737.76 pesos colombianos, pagarán 373776.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 747552.00 pesos colombianos y 500 dólares costarán 1868880.00 pesos colombianos.