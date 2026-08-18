Deloitte anuncia el lanzamiento de una red unificada de inteligencia basada en agentes en Deloitte Omnia, su plataforma global de Auditoría y Assurance, estableciendo un nuevo estándar en la prestación de estos servicios.

La red integrada de agentes inteligentes de Omnia está diseñada para reunir agentes de IA nuevos y existentes bajo un único marco, permitiéndoles trabajar de forma orquestada para coordinar y ejecutar flujos de trabajo. Al evolucionar hacia un modelo de inteligencia colaborativa e integrada, la red potencia a los casi 85,000 profesionales de Auditoría y Assurance de Deloitte en todo el mundo con insights más avanzados y un análisis de riesgos más profundo, fortaleciendo su capacidad para actuar con mayor confianza y generar un impacto más significativo en un entorno de mercado cada vez más complejo.

Este anuncio refuerza la estrategia continua de Deloitte para impulsar la próxima generación de innovación en inteligencia artificial y pone de manifiesto su compromiso sostenido con un enfoque de innovación liderado por las personas y potenciado por la IA.

Transformar la manera en que se realiza el trabajo de Auditoría y Assurance

La nueva Inteligencia agéntica conectada de Omnia está diseñada para responder a entornos de clientes cada vez más complejos, dinámicos y orientados por datos. A través de la integración y expansión de las capacidades de IA ya incorporadas en la plataforma, sienta las bases para el desarrollo continuo de nuevas funcionalidades que seguirán potenciando la forma en que se ejecutan y coordinan los procesos de Auditoría y Assurance.

En la versión más reciente de Omnia, los agentes de IA destacan por diversas capacidades, entre las que se incluyen:

Analizar información para identificar posibles factores de riesgo.

Proporcionar respuestas en tiempo real y contextualizadas, para apoyar la toma de decisiones , combinando tecnología avanzada con el talento de clase mundial de Deloitte para fortalecer su juicio profesional y su capacidad de análisis.

Ejecutar procedimientos preliminares, incluyendo extracción de datos, análisis de evidencia, elaboración de documentación y desarrollo de conclusiones preliminares para revisión por parte de los profesionales.

Asistir en la evaluación del cumplimiento de requerimientos regulatorios y de revelación de información.

La incorporación de agentes de Inteligencia Artificial en el proceso de auditoría representa una oportunidad clara para fortalecer la calidad, la consistencia y la eficiencia de nuestro trabajo. En Argentina, frente a un contexto de mayor complejidad regulatoria, tecnológica y de negocios, este agente desarrollado por nuestra consultora nos permite potenciar las capacidades de nuestros equipos, ampliar el alcance del análisis y aportar mayor trazabilidad al proceso, siempre bajo el criterio, el juicio profesional y el rigor

metodológico que definen nuestra práctica. La tecnología no reemplaza la experiencia del auditor: la amplifica para entregar auditorías más robustas, ágiles y alineadas a las nuevas demandas del mercado”, afirma Soledad Guardia Clausi, Líder de Change & Adoption de Deloitte Spanish Latin America.

Escalar la innovación a través de una plataforma global

La nueva red integrada de agentes inteligentes dentro de Omnia fue desarrollada por los equipos internos de ingeniería de Deloitte y está diseñada para escalar a medida que surjan nuevas tecnologías. Las capacidades de IA se desarrollan en alineación con el marco Trustworthy AI™ de Deloitte, el cual incorpora gobernanza, controles y cumplimiento normativo a lo largo de todo el ciclo de vida para respaldar un uso responsable y transparente.

“Los clientes de Deloitte operan en un entorno definido por la velocidad, la complejidad y el cambio constante”, comenta Nigel Thomas, Líder Global de Estrategia y Transformación Digital de Auditoría y Assurance de Deloitte. “Con Omnia, Deloitte está impulsando a que nuestros profesionales trabajen junto con los clientes para ofrecer una auditoría avanzada con IA y ayudarlos a navegar los cambios en sus negocios y gestionar sus riesgos”.

“Omnia ha evolucionado para convertirse en una plataforma agéntica unificada donde los profesionales de Deloitte, los datos, la metodología y la IA trabajan juntos”, afirma Will Bible, Líder Global de Productos Digitales de Auditoría y Assurance de Deloitte. “Nuestra tecnología absorbe flujos de trabajo intensivos en tiempo, elevando el pensamiento crítico y el análisis. Esto apenas es el comienzo”.

Preparados para el futuro de Auditoría y Assurance

El más reciente lanzamiento de Inteligencia Agéntica dentro de Omnia se basa en más de una década de inversión y representa un logro clave dentro de la estrategia continua de IA para Auditoría y Assurance de Deloitte.

En un contexto en el que las organizaciones aceleran la adopción de la IA, Deloitte continúa impulsando la innovación en sus servicios de Auditoría y Assurance. A través de su oferta de AI Assurance, la firma ayuda a evaluar y asesorar sobre la gobernanza, los controles, los resultados, la integridad de los datos y el desempeño de los modelos de IA, acompañando a las organizaciones en su preparación para evaluaciones independientes basadas en evidencia y en su camino hacia una mayor confianza.

Invertir en el desarrollo de habilidades para un futuro habilitado por la IA

Deloitte invierte en el desarrollo continuo de sus profesionales y en fortalecer sus capacidades en IA a través de iniciativas como Deloitte AI Academy™ y Scout, un asistente de aprendizaje impulsado por IA que identifica oportunidades de formación personalizadas. La nueva inteligencia agéntica de Omnia también incorpora un ‘modo tutor’ para los profesionales de Auditoría y Assurance de Deloitte, ofreciendo microcapacitaciones bajo demanda y contextualizadas según el trabajo que estén realizando.

Al integrar innovación tecnológica y desarrollo de talento, Deloitte potencia a sus profesionales para supervisar, validar y colaborar con la IA, lo cual genera resultados de alta calidad y a escala.

“En Deloitte, entendemos la inteligencia artificial como una herramienta para fortalecer, no reemplazar, los fundamentos de una auditoría de calidad. Al integrar IA, datos y metodología, ampliamos la profundidad del análisis y reforzamos la consistencia de nuestros procedimientos, siempre bajo el juicio profesional, el pensamiento crítico y el rigor contable de nuestros equipos. Esta evolución nos permite responder con mayor confianza a la creciente complejidad del entorno empresarial”, señala Soledad Guardia Clausi.

Liderazgo de Deloitte en IA para Auditoría y Assurance

Deloitte ofrece innovaciones responsables, probadas, lideradas por personas e impulsadas por IA para abordar desafíos complejos mediante soluciones prácticas y confiables. Las capacidades habilitadas por la IA de Deloitte, combinadas con una amplio dominio sectorial, funcional y regulatorio, ayudan a transformar la complejidad financiera en claridad estratégica. Nuestro enfoque se fundamenta en la calidad, la integridad y la transparencia.

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