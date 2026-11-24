Cómo quitar las manchas marrones de los cubiertos.

Las manchas marrones en los cubiertos pueden aparecer con el paso del tiempo y hacer que tenedores, cuchillos y cucharas pierdan su brillo.

Aunque muchas veces parecen difíciles de eliminar, existe un truco casero, económico y sencillo que permite mejorar su aspecto con dos ingredientes habituales en cualquier cocina: vinagre de alcohol y agua.

La técnica fue compartida por la cuenta de Instagram @decasa.style y propone aprovechar la combinación del calor y las propiedades del vinagre para desprender la suciedad adherida y eliminar las manchas de agua. El procedimiento requiere pocos elementos y apenas 15 o 20 minutos de espera.

Cómo quitar las manchas marrones de los cubiertos con vinagre de alcohol y agua

El vinagre de alcohol es uno de los productos más utilizados en los trucos de limpieza del hogar. Su acidez ayuda a disolver depósitos minerales, como el sarro y la cal, que pueden acumularse sobre distintas superficies.

Para poner en práctica este método, se necesitan pocos ingredientes y utensilios:

Agua suficiente para cubrir los cubiertos.

Dos tazas de vinagre de alcohol .

Un recipiente resistente al calor.

Una esponja suave o una esponjita de acero para las zonas más difíciles.

El procedimiento es sencillo:

Hervir el agua y colocarla en un recipiente resistente al calor. Agregar las dos tazas de vinagre de alcohol. Sumergir los cubiertos en la preparación durante 15 o 20 minutos. Retirarlos con cuidado y revisar las zonas que todavía tengan manchas. Utilizar una esponja o una lanita de acero para tratar las partes más difíciles, siempre que el material lo permita. Enjuagar con abundante agua y secar completamente con un paño limpio.

El calor ayuda a aflojar la suciedad adherida, mientras que el vinagre contribuye a eliminar las manchas de agua provocadas por depósitos de sarro o cal.

Por qué aparecen manchas marrones en los cubiertos

Las manchas marrones pueden tener distintos orígenes. Entre las causas más frecuentes se encuentran la humedad, los restos de alimentos, los depósitos minerales del agua y la corrosión superficial.

Cuando los cubiertos permanecen húmedos durante mucho tiempo o se guardan sin secarse correctamente, pueden aparecer marcas que afectan su aspecto y brillo.