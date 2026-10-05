Cada año, millones de beneficiarios del Seguro Social esperan el mismo dato: cuánto subirán sus pagos. Para 2027, la respuesta oficial llega el 14 de octubre, y las primeras estimaciones anticipan el mayor aumento en tres años.

Cuándo se anuncia el aumento del Seguro Social para 2027

La Administración del Seguro Social (SSA) dará a conocer su ajuste por costo de vida (COLA) para 2027 el 14 de octubre de 2026. Ese día se publica el número oficial, que se calcula a partir de los datos de inflación (el índice de precios al consumidor) correspondientes al período que toma la SSA.

De cuánto podría ser el aumento y quién lo estima

Las proyecciones previas al anuncio ubican el aumento para 2027 en torno al 3,5% o 3,6%. La estimación más citada corresponde a The Senior Citizens League (TSCL), una organización estadounidense de defensa de los adultos mayores que sigue de cerca la evolución del beneficio y calcula el 3,6%. De confirmarse en ese rango, sería el mayor ajuste en tres años.

La Administración del Seguro Social (SSA) dará a conocer su ajuste por costo de vida (COLA) para 2027 el 14 de octubre de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se calcula el COLA

El número no sale de una decisión discrecional, sino de una fórmula. La Administración del Seguro Social toma el CPI-W (el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos), promedia los valores del tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) y los compara con el mismo período del año anterior. Esa variación es el COLA.

Por eso el dato oficial recién puede conocerse en octubre: depende de la cifra de inflación de septiembre, que se publica poco antes del anuncio. Las estimaciones previas, como la de TSCL, se basan en los datos de inflación disponibles hasta el momento y pueden diferir del número final.

Qué es el COLA y a quiénes alcanza

El COLA (Cost-of-Living Adjustment) es el ajuste anual que busca que los pagos del Seguro Social no pierdan poder de compra frente a la inflación. Se aplica de forma automática: los beneficiarios no tienen que hacer ningún trámite para recibirlo.

El ajuste alcanza a decenas de millones de personas en Estados Unidos, entre jubilados y otros beneficiarios del sistema, además de quienes reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Por qué importa tanto este dato inflacionario

Para quienes dependen de este ingreso, cada punto del COLA se traduce en dólares concretos todos los meses. Un ajuste más alto significa un alivio frente al costo de vida; uno más bajo, un poder de compra más ajustado. Por eso el anuncio de octubre es uno de los más esperados del año para los beneficiarios.