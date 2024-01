Milei no la ve: ¿y si la euforia empresaria se pasa de largo?

Gustavo Lázzari es un economista que en su biografía de Twitter se define como "liberal posta" . Es un habitual participante de los programas del canal LN+ (La Nación más) y, para resumir, nadie podría atribuirle una posición cercana al kirchnerismo ni al intervencionismo estatal. Empresario de Mataderos e hincha de Nueva Chicago, supo acompañar en política a Ricardo López Murphy.

El martes a la noche, cuando se confirmaba un nuevo aumento de los combustibles para redondear un 158% desde noviembre, escribió en su cuenta de X: "Ojo con petroleras y privatizadas. El gusano corroe desde adentro. Son más peligrosos que los piedrazos de Grabois. No es ajuste, atentan contra la reforma".

Se ve que se fue a dormir, y al día siguiente volvió a la carga: "Amigo Shell, Axion, YPF, de onda. Van a llegar a cobrar el combustible a precios sostenibles en línea con los internacionales, no hay dudas. Pero no mates la reforma antes de nacer. No es por mi bolsillo, es por tu sustentabilidad. Larga el habano y pensalo, cheto descallejado ".

La advertencia de Lázzari, oriundo de Mataderos e hijo de la recordada Lita de Lázzari, histórica titular de la Liga de Amas de Casa, describe en un vocabulario liso y llano un fenómeno que acompaña la llegada de Javier Milei a la presidencia: la radicalización de los empresarios.

El triunfo de La Libertad Avanza confirmó un cambio de época que estaban esperando para hablar libremente de iniciativa privada, maximización de renta, reforma laboral, apertura comercial, presión impositiva, desregulación.

Después de años de tener que guardar silencio, ir a reuniones con funcionarios que le pedían explicaciones y de mandar a las asociaciones sectoriales a decir que estaban colaborando mientras por lo bajo puteaban de lo lindo, ahora es al revés.

Pueden remarcar precios sin miramientos y el Gobierno cuando no el mismísimo primer mandatario sale a justificarlos porque la libertad ordena todo y nos llevará a la prosperidad aquella del siglo XIX.

El ahora-nos-toca-a-nosotros se percibe más aún en las cuentas de redes sociales de los que tienen perfil más alto, con Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, a la cabeza arengando desde su residencia en Uruguay .

Quedará para la historia el "te mintieron durante 80 años, ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos" respaldando el mega DNU que cambia y deroga 360 leyes de un plumazo.

Hay que recordar que la norma es tachada de inconstitucional por los principales expertos del país que, desde distintas posiciones políticas, coinciden básicamente en que no se puede agarrar la pelota con la mano y llevarla hasta el arco aún cuando tuvieras razón en todo.

No importa. Es como si los tuits del magnate Elon Musk elogiando la figura de Milei estuvieran extasiando a un sector del establishment que siente sed de revancha. Se aprecia con una especie de Galperin clase B llamado Alec Oxenford, creador del portal de clasificados OLX y de DeRemate.com, que fue más allá también en un posteo el 30 de diciembre.

Escribió: "1946: Perón aprueba 1542 decretos y cambia el sistema liberal republicano exitoso por uno fascista-estatista. La Corte Suprema se opone, Perón la desmantela. 77 años de decadencia. 2023: los peronistas acusan a Milei de antirrepublicano por 1 DNU y devolver derechos y libertades".

La manija corporativa es total. Libertad de acción en los negocios como nunca. Coautoría de legislación a través de grandes estudios jurídicos. Posibilidad de privatizaciones. Y un gobierno que mientras habla de desregular deja a hacer en sectores donde un puñado de jugadores actualizan los precios poniéndose de acuerdo en grupos de WhatsApp, como el del combustible o la medicina prepaga.

¿Le conviene a Milei la gula desatada? ¿O es un tiro en el pie? Ahí es donde nace algo así como el nuevo lema de Lázzari, que ya no es el "camine camine" de Lita para los consumidores. Aún estando de acuerdo con el rumbo de las medidas, daría la impresión que está diciendo "no se pasen de angurrientos" porque ahora se van dar un festín pero la inflación se va a desmadrar tanto que puede volar todo por el aire y derivar en un giro hacia el otro lado.

El respaldo corporativo es tal que incomoda a los hombres de negocios que no comen vidrio y se dan cuenta de la contradicción evidente entre lo que siempre fue el reclamo de institucionalidad y seguridad jurídica y las manifestaciones de apoyo total al cuestionado decreto 70/2023.

La Asociación Empresaria Argentina habló de que se abre "una oportunidad histórica" . La Unión Industrial Argentina apoyó los cambios laborales que ahora frenó la Justicia, pero aún está estudiando qué decir sobre la eliminación del compre nacional afecta a las fábricas locales.

El caso de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Amcham, es paradigmático. Se trata de una entidad que está llena de buena gente que se dedica a hacer lobby -en el mejor sentido de la palabra- por los intereses de las compañías que representan. Ahora, mamadera, lo que cambiaron la vara con un mes de diferencia queda para la historia .

El 14 de noviembre habían publicado un documento con "diez propuestas para lograr una Argentina viable" donde, es cierto, se pedían medidas que el nuevo gobierno atiende. Pero el punto número se titulaba: "Un modelo de país con reglas de juego estables, predecibles y consistentes en el tiempo".

El 22 de diciembre, dos días después de la publicación del mega DNU que sienta un precedente para que cualquier presidente llegue y cambie toda la legislación argentina a sola firma, sacaron un comunicado titulado "Sobre el desarrollo social y económico de la Argentina" que "valora que el gobierno nacional se disponga a tomar medidas que permitan el pleno desarrollo social y económico del país, estableciendo una amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria".

El texto tiene dos "missing words": "reglas estables". ¿Es estable un país que cambia su corpus jurídico con un decreto? ¿Eso da previsibilidad al inversor? La magia de gmail, además, permite buscar en la bandeja de entrada "Amcham seguridad jurídica" . Entre los resultados, caés en un comunicado del 13 de abril del 2022, cuando cuestionaban una acción del gobierno anterior sobre el Consejo de la Magistratura.

¿Es estable un país que cambia su corpus jurídico con un decreto? ¿Eso da previsibilidad al inversor?