Más inflación, la economía se enfría: ¿y ahora?

Nada cambia en la Argentina: siempre se está en presencia de semanas decisivas en lo económico y financiero. La suba del "contado con liqui" arriba de los $300 mostró que las victorias en el mercado cambiario pueden ser efímeras. Especialmente con la gran cantidad de desequilibrios que tiene la Argentina hoy y que complican el corto plazo.

¿Qué se viene ahora? En primer lugar el staff del FMI dará el visto bueno en las próximas horas a la revisión de las metas al 30 de junio, liberando u$s 4.100 millones en desembolsos. No habrá atrasos en los pagos de la Argentina al organismo que preside Kristalina Georgieva. El horizonte se despeja por dos trimestres más como mínimo. En Washington no quieren ruido con Argentina.

Presupuesto 2023: la condición de Sergio Massa a los gobernadores para recibir la coparticipación



El dólar soja a $ 200 ya dejó casi u$s 3.200 millones en liquidaciones del agro pero el Banco Central incrementó sus reservas por apenas u$s 2.000 millones. El ministro Massa reclamó a Miguel Pesce (BCRA) por las filtraciones la semana pasada. El dilema oficial ahora pasa por prorrogar o no ese dólar a $ 200 que en teoría vence el 30 del corriente.

Pero el dólar soja, una devaluación sectorial y con fecha de vencimiento, tiene sus efectos colaterales. La demanda del "contado con liqui" del viernes en parte fue producto de que aquellos que liquidaron granos a $200, pasaron rápidamente esos pesos a dólares. Del silo bolsa a una cuenta en dólares en el exterior. La reacción tiene lógica: si al campo se le vuelve a otorgar el tipo de cambio oficial puro desde octubre, le conviene liquidar hoy y pasarse a un "contado con liqui" que estaba adormecido este mes. El otro efecto colateral es la emisión de pesos implícita en el dólar soja por pagar esos $200 por encima del cambio oficial.

Irán por residentes en el exterior con fuertes gastos que pagan con "dólar tarjeta"



El problema de base para el equipo económico sigue siendo el mismo: cómo evitar un salto brusco en el tipo de cambio con brecha que oscila entre el 90% y el 100%. En las próximas dos semanas se definirá la suerte del turismo y los consumos con tarjeta de crédito en el exterior. Se le filtran a Pesce u$s 750 millones por mes a través de esa rendija. Pero hay cientos de rendijas, unas más anchas que otras. Llevar la percepción a cuenta del pago de Ganancias y Bienes Personales de 45% a 55% no detiene los consumos con tarjetas en dólares. Mejora eventualmente la recaudación. Obligar que esos consumos que canalicen vía el "dólar MEP" puede terminar ampliando la brecha cambiaria (sube el MEP) y el Tesoro perdiendo recaudación por el impuesto PAIS, de más de $30 mil millones por mes.

El cepo de Pesce, aún con filtraciones, tiene efectos inflacionarios. Las empresas a las que no se les habilitan dólares, se endeudan en dólares pero deben cubrirse ante eventuales saltos en el tipo de cambio oficial comprando dólar a futuro en el ROFEX.

Se queda Pesce en el Banco Central y abrieron otra vacante en el directorio

Sergio Massa y Miguel Pesce

El dólar soja redujo las expectativas de devaluación de corto plazo pero no a mediano y largo plazo. La tasa implícita en operaciones a futuro saltó al 150% anual, un costo que se traslada a los precios.

¿Y la actividad? Las tasas de interés hacen su daño. Un indicador son las ventas de electrodomésticos. Los sueldos de base van a atrás de la inflación. Hasta mayo el mercado venía creciendo de manera sostenida pero el ruido del cambio de ministros y la mala praxis económica acumulada hizo su daño. En agosto hubo una caída en promedio, en venta de unidades, del 10%. Septiembre comenzó con mejoras frente a agosto pero por debajo del mismo mes del 2021.

Para Aníbal Fernández, la clave es cómo se financió el atentado a Cristina Kirchner: "Follow the money"



¿Cómo terminará el año? Difícil estimarlo aunque las expectativas del sector están puestas en el aumento de ventas por el Mundial de Qatar. De 2,8 millones de TV vendidas en 2021 se puede terminar en 3 millones este año dependiendo obviamente de la magia de Lionel Messi.

En los próximos días el gobierno se apresta a anunciar un plan especial de ventas de TV a precio bonificado con acuerdos de fabricantes, cadenas, bancos y el propio gobierno.

Falleció Héctor Polino, defensor de consumidores y exdiputado nacional por el Partido Socialista



En las diferentes reuniones que mantiene Sergio Massa con empresas y banqueros la respuesta es la misma: no habrá devaluación ni tampoco desdoblamiento del tipo de cambio. Gabriel Rubinstein motorizó la idea del blanqueo impositivo para aplicar a pagos de importaciones y compras de viviendas usadas. Hay que resistir cueste lo que cueste. Ennegrecer la actividad en la Argentina siempre cuenta con la ayuda de un blanqueo cualquiera sea el gobierno que esté a cargo.

Son muchos los frentes abiertos que Sergio Massa tiene que cubrir. La bola de las Leliq genera una emisión endógena de $400 mil millones mensuales. El dólar oficial crece al 6,5% por mes. Imposible que la inflación se reduzca con esta dinámica. Aún no llegaron a los hogares las boletas de electricidad y gas con los nuevos aumentos. Las dificultades florecen. Otro nubarrón a mediano plazo es el financiamiento con una transición política que puede presentarse complicada en lo financiero. ¿Cómo renovar vencimientos de deuda si un próximo gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2023, puede reestructuraría? Para ello ahora se habla de un nuevo canje de deuda. Muy complejo.

Alberto Fernández se reunirá con Kristalina Georgieva en Nueva York