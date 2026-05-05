Los trámites públicos y privados avanzan hacia un modelo cada vez más digital. Identificarse ante una administración, abrir una cuenta bancaria, acreditar un permiso de conducir o firmar un documento ya no dependerá solo de enseñar una tarjeta física o completar formularios repetidos. La Unión Europea prepara ese cambio con la Cartera Europea de Identidad Digital, una aplicación móvil que cada Estado miembro deberá poner a disposición de ciudadanos, residentes y empresas. La Comisión Europea confirma que el marco obliga a los países a ofrecer al menos una cartera digital antes de que termine 2026, aunque su uso por parte de los ciudadanos será voluntario, según la propia Comisión Europea. La Cartera Europea de Identidad Digital funcionará como una aplicación segura en el móvil para acreditar la identidad y guardar documentos personales. A través de su sitio web oficial, la Comisión Europea explica que permitirá demostrar quién es una persona, almacenar documentos digitales importantes, compartirlos de forma segura y firmar electrónicamente. El objetivo es que documentos como el DNI, el carnet de conducir, títulos académicos, certificados profesionales o datos necesarios para ciertos trámites puedan estar integrados en una misma herramienta. La medida permitirá llevar el DNI, el permiso de conducir y otros documentos oficiales en una cartera digital en el móvil a partir de 2027, dentro del despliegue del nuevo sistema europeo. La precisión importante es jurídica. La obligación principal recae sobre los Estados miembros, que deberán ofrecer esa cartera digital europea. La Comisión Europea indica en sus preguntas frecuentes que el uso será voluntario y que no habrá emisión obligatoria de wallets para todos los ciudadanos. La importancia de esta app está en la interoperabilidad. Una persona podrá identificarse ante servicios públicos y privados dentro de la Unión Europea con un sistema común, sin depender de soluciones nacionales incompatibles entre sí. La Comisión Europea sostiene que cada Estado miembro ofrecerá al menos una versión construida con especificaciones comunes. Esto puede afectar gestiones muy cotidianas. La Comisión menciona casos como abrir una cuenta bancaria, matricularse en una universidad en otro país o solicitar un empleo. También prevé usos vinculados a pagos, viajes, credenciales educativas y acceso a servicios públicos y privados. La promesa central es que el usuario controle qué datos comparte y con quién. En lugar de entregar una copia completa de un documento, la wallet digital debería permitir compartir solo la información necesaria para cada trámite. Ese principio de minimización de datos es una de las claves del nuevo marco europeo de identidad digital. Para los ciudadanos, esto puede reducir tiempos, duplicaciones y desplazamientos. Para las administraciones, puede mejorar la verificación de identidad y la prevención del fraude. Para empresas como bancos, plataformas digitales o servicios regulados, abre la puerta a procesos de alta y autenticación más rápidos, siempre bajo las reglas europeas de seguridad y privacidad. El calendario ya está marcado. El Reglamento europeo 2024/1183, que crea el marco de identidad digital europea, entró en vigor en mayo de 2024. La Comisión Europea indica que los Estados miembros deben proporcionar las carteras europeas de identidad digital a los ciudadanos antes de finales de 2026. Eso significa que 2027 será el año en el que la herramienta empezará a tener un uso más visible en trámites cotidianos. Algunas obligaciones para entidades privadas reguladas también se proyectan para esa etapa, especialmente cuando se trate de servicios que requieren autenticación fuerte o verificación de identidad. Los documentos físicos no desaparecen de inmediato. La propia Comisión aclara que el uso de la Cartera Europea de Identidad Digital será voluntario. Por tanto, quienes no la utilicen deberán seguir teniendo acceso a servicios mediante otros medios de identificación existentes. El cambio, aun así, será profundo. La Unión Europea busca que el móvil se convierta en una puerta de entrada segura a documentos, firmas y trámites transfronterizos. La cartera digital no reemplazará de golpe al DNI físico, pero puede convertirlo en una credencial más dentro de un sistema más amplio, pensado para una vida administrativa y comercial cada vez más digital.