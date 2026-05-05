El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.2 ocasionado en Baja California Sur a las 09.11 horas este martes, 5 de mayo de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 73 km al noreste de Santa Rosalia, con una profundidad de 7.7 kilómetros, latitud de 27.629° y una longitud de -111.602°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Ciudad — Autoridades de Protección Civil recordaron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que caen; no usar elevadores; contar con mochila de emergencia y seguir indicaciones oficiales, atentos a posibles réplicas.