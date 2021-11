Marcelo Gallardo: la estatua en River, los números del DT y la necesidad de replicar su ejemplo

Marcelo Gallardo, "el Muñeco", ingresó al espacio atemporal de los grandes próceres de River Plate.

Fue a partir de la dramática final frente a Boca Juniors por la Copa Libertadores en el estadio Bernabéu del Real Madrid. Dentro del culto popular, el exjugador y técnico riverplatense pasó a ocupar un lugar de privilegio.

Una estatua para Marcelo Gallardo

En el aniversario a cumplirse el próximo 9 de diciembre se inaugurará la estatua con la figura del DT moldeada y levantando la Copa.

La obra demandó más de 2 años y medio, habiéndose utilizado miles de llaves recolectadas para fundir el bronce. Será colocada en el ingreso al estadio Monumental, al costado de la estatua de Ángel Labruna, legendario goleador de "La Máquina" (1941-1946) y campeón como DT de la banda roja.

"Me conmueve anunciar que la estatua de Gallardo está lista. Obviamente no la vamos a mostrar hasta el día de su presentación. Será el propio Marcelo el primero en ver su rostro", posteó Carlos Trillo en Twitter, impulsor del proyecto y candidato a presidente en las próximas elecciones.

Según publica el diario Olé, Mercedes Savall es la escultora de la silueta que medirá algo más de 7 metros (superior a la de Labruna de 6,7 mts.) y 1 tonelada de las 6,5 toneladas de su peso total corresponde al trofeo.

En marzo de 2019, tras el anuncio de su construcción, Gallardo no encontró palabras para agradecer: " No tengo palabras. No me salen. Sé el significado que tiene, es algo muy grande . Pero no tengo palabras para semejante reconocimiento. Me podrían salir un montón pero la verdad es que ahora no me sale ninguna. Ojalá cuando esto tenga forma, me puedan salir".

LOS NÚMEROS DE LA "ERA GALLARDO"

Algunas cifras sirven para medir los parámetros de eficiencia de su ciclo en River. Por ventas de futbolistas por u$s 227 millones. Ingreso neto: u$s 167 millones. Promoción de jugadores juveniles a primera división: 42. Desvinculados con el pase libre: 38.

Top 10 de máximas transferencias (estimadas en millones de dólares; Fuente: TyC Sports):

Sebastián DRIUSSI (ZENIT): 17;

Exequiel PALACIOS (BAYER LEVERKUSEN): 15;

Ramiro FUNES MORI (EVERTON): 11;

Lucas ALARIO (BAYER LEVERKUSEN): 10,8;

Marcelo SARACHI (LEIPZIG): 10,5;

Gonzalo MARTÍNEZ (ATLANTA UNITED): 10;

Lucas MARTÍNEZ QUARTA (FIORENTINA): 10;

Gonzalo MONTIEL (SEVILLA): 9,5;

Emanuel MAMMANA (LYON): 9,3;

Matías KRANEVITTER (ATLÉTICO DE MADRID) y Juan Fernando QUINTERO (SHENZHEN): con 7 comparten el 10° puesto.

Días pasados, el periodista Rory Smith del New York Times sostuvo: "Marcelo Gallardo tiene el tipo de currículum que debería hacerlo irresistible para la mayoría, si no todos, de los clubes de élite de Europa. Demostró que puede hacer frente a la presión más profunda y las expectativas más elevadas. Que puede montar las corrientes políticas que giran alrededor de cualquier club importante. Ha aprendido a trabajar con un presupuesto (relativo)".

Smith, tras valorar las conquistas de la Copa Libertadores (2015 y 2018), considera que el DT del Millonario debió estar en la consideración del Manchester United y del Barcelona a la hora de cambiar de entrenador.

El mejor director técnico de la Argentina

El uruguayo Sebastian Abreu se expresó en una entrevista para el programa Cómo Te Va: "Me sorprendió el poder de análisis que tiene Gallardo. Hablamos del partido con Talleres y él analizó que en el mediocampo podía sacar una ventaja y por más que tenía un hombre menos, se dio cuenta que podía esa ventaja por una falencia que Talleres tenía. Lo vi tranquilo, sereno y muy confiado de estar tanto tiempo en un lugar. No lo veo en una zona de confort, sino siempre con esa exigencia de estar siempre arriba. Ya instaló una forma de vivir, de jugar, de comportarse como alguien de River as 24 horas ".

Para el presidente de River, Rodolfo D´Onofrio, "Gallardo no sólo sabe planificar un partido, sino que durante toda la semana es un líder de un grupo. El grupo humano es tan importante como las individualidades. Los egos quedan a un costado y eso lo logró Marcelo. River entrena como juega, por eso tiene ese ritmo el equipo".

Y agrega: "Marcelo Gallardo es el mejor DT de la Argentina, tiene capacidades diferentes. Es un líder y tiene la humildad de un líder. Eso no significa que no cuente con personalidad o carácter. Tiene las ideas muy claras, es enormemente trabajador y enormemente exigente . Él quiere ver que todos los que están rodeándolo, desde la presidencia hasta que el abre la puerta del club, tienen que estar consustanciado con el club, y yo soy igual".

Gallardo fue el impulsor de la reconversión del predio de Ezeiza conocido como River Camp, donde trabajan en conjunto la primera y la reserva con el fin de lograr mayor cohesión en los estilos.

Sus jornadas se extienden entre 8 y 14 horas dentro del renovado predio (al estilo europeo). Ha desarrollado un método donde se detalla puesto por puesto los atributos mentales, físicos y técnicos que pretende para cada jugador.

Desde hace varios años se realizan estudios de neurociencia con el fin de potenciar el rendimiento deportivo y aliviar el estrés psicológico.

Su planificación trasciende al esquema táctico o forma de juego porque incluye a todo el entorno de la gestión del fútbol.

Hoy River lleva su sello distintivo, tal como otros grandes maestros de diferentes épocas (Labruna, Zubeldía, Lorenzo, Menotti, Bilardo, Griguol, Zof, Griffa, Pekerman, Bianchi, Bielsa, Simeone).

Los paralelos de Marcelo Gallardo con Alex Ferguson

Por personalidad y estilo puede compararse con el escocés Alex Ferguson, quien condujo al Manchester United durante 27 años (1986-2013). "El éxito da control, que es lo que uno busca como mánager. Es muy difícil controlarse si no se es exitoso; por lo general, significa el fin de nuestro trabajo. En el liderazgo, el control es fundamental. Si pierdo el control de estos multimillonarios en el vestuario, estoy en problemas . Por lo tanto, si algún jugador falta a la disciplina, es hombre muerto", sostenía Ferguson.



En 1999, tras lograr como entrenador los títulos de la Premier League, FA Cup y Champions fue nombrado "SIR". Fue quien hizo fichar al muy joven Cristiano Ronaldo desde el Sporting Lisboa por 15,4 millones de libras para después transferirlo al Real Madrid por 83,72 millones. Quien promovió a David Beckham -junto a otros juveniles- para jugar en primera, más tarde transferido al Real Madrid en 33 millones de libras.

Otra similitud con el gran mánager escocés está en exigirles a sus futbolistas un alto grado de concentración durante el juego.

"La concentración siempre ha sido un mensaje importante en mi discurso. Cuando los jugadores salen del vestuario, siempre es lo último de lo que les hablo. El fútbol es cada vez más un ajedrez y en el ajedrez, si pierdes un segundo la concentración estás muerto" apuntaba Ferguson.

UN MÉTODO A CONTRAMANO DEL FÚTBOL ARGENTINO

Con sólo mirar alrededor del "Mundo River" es fácil advertir que el estratega del Millonario es una "rara avis" en el contexto de la gestión del fútbol argentino, donde abunda la improvisación.

Pese a verse obligado a incorporar a muchos juveniles debutantes, el equipo se mantiene al tope de las posiciones con pronóstico de campeón.

En cambio, la rebautizada Liga Profesional sufrió las bajas de 13 técnicos sobre 26 equipos (50%) al cabo de 17 fechas. Otros entrenadores llegarán tambaleantes al final del torneo.

El contexto de la pandemia desnudó carencias en la mayoría de los planteles que todavía no encuentran una eficacia sostenible en el juego .

A falta de figuras consagradas los partidos suelen definirse por errores del rival más que por aciertos propios.

Más allá de la mediocridad dominante en lo deportivo, una semana atrás un hecho grave tuvo repercusión en los medios.

Mientras transcurría el 2° tiempo del partido entre Huracán Las Heras de Mendoza y Ferro de General Pico, hinchas locales iniciaron un tiroteo desde las tribunas hacia el campo de juego. Jugadores, árbitros y auxiliares debieron huir espantados hacia los vestuarios.

Uno de los heridos resultó el DT visitante, Mauricio Romero, quien recibió un impacto de bala en su hombro .

Más allá de las sanciones aplicadas por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior (multa, quita de puntos, clausura por 1 año del estadio y restricción de jugar a puertas cerradas), de poco servirán si no se atacan las causas verdaderas (por todos conocidas).

Fue otra demostración de la inseguridad reinante ante la falta de convicción para cambiar el rumbo errático de los torneos federales.

En las actuales condiciones, en el fútbol argentino resulta casi imposible replicar el exitoso "método Gallardo".

La mayoría navega en las aguas de las frustraciones por ausencia de una planificación seria, sumado a la merma de recursos.

Todavía están vigentes los personalismos extremos que pujan entre sí y que llevaron a muchos clubes al borde del abismo.

No se logra establecer un estándar o modelo razonable de gestión en busca de eficiencia.

Ante los vaivenes de las luchas internas, deserciones, descontrol y otras falencias, entre los dirigentes deportivos escasea la materia prima que caracteriza al mánager o director deportivo.

No se tiene visión de mediano y largo plazo, sólo importa el resultado. Tampoco se promueve la capacitación en la gestión deportiva, condición a considerar como esencial para los que tienen la responsabilidad de conducir a los clubes.

"Nuestra profesión no es amigable, es muy injusta muchas veces, por eso tenemos el fútbol que tenemos. Histeria, emergencia, nada se sostiene, todo es hoy y mañana puede estar todo mal. Sostenerse más de 7 años. En un medio muy hostil, nos seguimos sosteniendo con mucho esfuerzo. Es un gran desafío y tiene un enorme mérito", declaró el "Muñeco" días atrás luego del triunfo ante Talleres de Córdoba.

La estatua a inaugurarse servirá como mensaje simbólico destinado a las generaciones futuras . Ese tránsito hacia la gloria deportiva está basado en los méritos del liderazgo alcanzado.