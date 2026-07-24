Al filo de la medianoche y poco antes de dar a conocer los resultados del primer semestre 2026, Mapfre anunció que su filial Mapfre USA alcanzó un acuerdo para adquirir Safety Insurance Group, una aseguradora de no vida líder en Massachusetts y con presencia en varios estados del nordeste de Estados Unidos.

Se trata de una operación íntegramente en efectivo y valorada en 1542 millones de dólares. La acción de la compañía de seguros encabeza las caídas del Ibex 35 al dejarse un 4,7% de su valor a primera hora de la tarde.

La operación, fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, y se espera que se cierre durante el primer trimestre de 2027 y dará lugar a la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra, así como la mayor aseguradora de hogar y automóvil comercial de la región.

El negocio se llevó a cabo mediante un préstamo puente con Citibank y Deutsche Bank, por lo que la operación no está sujeta a ninguna condición de financiación. Está previsto que dicho préstamo puente sea sustituido por una combinación de aproximadamente 700 millones de euros de instrumentos Tier 2, 500 millones de euros de deuda senior y el importe restante mediante deuda bancaria.

Asimismo, Mapfre estima que el impacto sobre el ratio de Solvencia II será de aproximadamente 10 puntos porcentuales, mientras que las sinergias antes de impuestos se estiman en más de 30 millones de dólares anuales, alcanzando la totalidad de los beneficios recurrentes en un plazo de tres años.

Por otra parte, la empresa se mostró confiada en que la operación tenga un efecto positivo sobre el beneficio neto, con un incremento superior al 5%.

Deutsche Bank actúa como asesor financiero de Mapfre y Hogan Lovells Cadwalader como su asesor legal. Foley & Lardner fue el asesor en asuntos regulatorios en Estados Unidos y PricewaterhouseCoopers el asesor fiscal y actuarial.

Mapfre quiene mandar en Massachusetts

“Esta operación está alineada con los objetivos estratégicos de Mapfre de reforzar nuestra posición en los mercados donde ya operamos, concretamente, en este caso, en Massachusetts y en varios estados del nordeste de Estados Unidos”, explicó Antonio Huertas, Ceo y presidente de Mapfre, quien se mostró confiado en que este acuerdo impulsará la franquicia tanto en escala como en rentabilidad, generando valor estratégico y financiero para los accionistas de la compañía.

En efecto, en un comunicado de prensa, la aseguradora sostuvo que la operación fue diseñada para generar un valor tangible y significativo para Mapfre y sus accionistas. “La operación es coherente con el compromiso de Mapfre con la disciplina financiera y la creación de valor a largo plazo”, afirmó.

En concreto, aporta un importante potencial de mejora de la rentabilidad, manteniendo al mismo tiempo el ratio de Solvencia II dentro del rango objetivo de la compañía.

Asimismo, la estructura de financiación es consistente con la política conservadora de Mapfre.

Así las cosas, se espera que la combinación de Mapfre USA y Safety refuerce la rentabilidad, estabilidad y crecimiento de Mapfre en Estados Unidos. Además, potenciará su capacidad para atraer y retener talento, profundizar las relaciones con agentes y clientes e impulsar la innovación de productos así como la calidad del servicio. Safety continuará operando dentro de Mapfre, preservando las capacidades diferenciales de ambas organizaciones.

Renta 4 aseguro que esta operación dará lugar a la segunda mayor aseguradora de automóvil privado de Nueva Inglaterra, con liderazgo absoluto en Massachusetts, elevando la cuota al 25% en Autos y al 17% en Hogar.

Las cuentas del primer semestre 2026

La aseguradora cerró los primeros seis meses del ejercicio con un beneficio neto de 624,2 millones de euros, monto que explica un incremento del 9,4% en relación al mismo lapso de tiempo de un año atrás.

Por su parte, los ingresos totales se elevaron un 1,5%, hasta los 19.007,9 millones de euros, mientras que las primas emitidas alcanzaron los 16.126,9 millones, en este caso el incremento es de un 1,1%.

En tanto, el ROE se situó en el 12,5% (13,4% sin extraordinarios) y los fondos propios aumentaron hasta casi alcanzar los 9.600 millones de euros.