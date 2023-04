Las definiciones de Macri y Larreta que cambian el escenario electoral

El ex presidente Mauricio Macri encabezó ayer un encuentro con dirigentes cercanos en el que no ahorró reproches contra el jefe de gobierno porteño , Horacio Rodríguez Larreta, por haber dispuesto la votación en la Ciudad el mismo día que la nacional pero de forma separada, con boletas diferentes. "Tiene la lapicera, pero las decisiones se toman en conjunto" , fue una de las frases más fuertes contra Rodríguez Larreta de parte del ex presidente y fundador del PRO durante la reunión, según publicó la agencia NA.

En un año político empiezan a florecer candidatos más firmes, otros que se bajan y otros que se bajan pero que los intentan renacer.

La jugada de Macri para bajarse de cualquier candidatura desplegó un abanico que le puede resultar peligroso. ¿ Controlará Macri al PRO y a Cambiemos en general sin ser candidato a presidente ? Está claro que no es lo mismo tener cargo que dejar de tenerlo.

Tal vez el Rodríguez Larreta desafiante que se vio esta semana es el político que quiere tener su impronta y romper con Macri, o mostrarle los dientes a Macri al no ver signos de aliento desde el ex presidente a su candidatura. Las dos lecturas pueden ser válidas.

Patricia Bullrich es la candidata que se para bien en las encuestas, la que parece tener el apoyo de Macri pero la que también cuenta con varios enemigos dentro de su propio espacio. ¿Quién acompañará en la fórmula a Patricia? ¿Caído Alfredo Cornejo, será otro radical? ¿Rodolfo Suárez? ¿Gustavo Valdés? Bullrich tampoco confía plenamente en el apoyo de Macri.

¿Facundo Manes será el candidato del radicalismo? Para Manes, la campaña no empezó y por ahora parece lejos de bajarse.

Javier Milei cercano a Bullrich en su discurso pero lejos de Cambiemos. ¿La pelea entre Larreta y Macri lo acerca al PRO o se termina de consolidar como la alternativa que ya no es sorpresa?

El presidente Alberto Fernández sigue, al menos por ahora, firme en su decisión de mantenerse como el candidato del oficialismo. La pregunta que se hacen muchos es si lo hace para conservar algo de poder, si es para no dar el brazo a torcer o si simplemente es una estrategia para bajarse más adelante. Eduardo 'Wado' de Pedro puede ser quién compita en una interna si es que hay interna. En líneas generales, para el empresariado, si tienen que elegir dentro del oficialismo no tiene dudas: Sergio Massa.

En el caso de la vicepresidenta Cristina Kirchner el operativo de algunos dirigentes cercanos es tratar de generar en Cristina un cambio de opinión. Es decir, que se vuelva a subir al escenario y ser candidata. El mayor poder de fuego del kirchnerismo está en el conurbano, pero esos votos no parecen alcanzar para convertirla nuevamente en presidenta.