La recuperación de una economía sin crédito

La actividad económica siguió recuperándose a un buen ritmo. En septiembre de este año, el PBI mensual se ubicó alrededor de 3.5% por encima del nivel de diciembre de 2019, corrigiendo efectos estacionales. Es probable que en 2021 la economía recupere 10% luego de la caída de 9.9% observada el año pasado.

Sin embargo, el crédito total al sector privado en septiembre era 15% más bajo que el registrado a finales de 2019, fundamentalmente explicado por la caída en los préstamos en moneda extranjera.

Más allá de que el crédito es muy bajo en la Argentina, las recuperaciones anteriores generalmente estuvieron acompañadas de un aumento en los préstamos al sector privado.

Es posible que parte de la recuperación haya sido financiada con recursos propios, pero hay un factor mucho más relevante que es la fortuna.

La información oficial muestra que los precios de exportación mejoraron 26% interanual en los 10 meses con datos de 2021 , más que compensando el efecto negativo de la suba de 13.4% en los precios de importación. Esa mejora en los términos del intercambio de 11% aportó a la economía un extra de alrededor de u$s 7500 millones comparado con un escenario valuado a los precios de 2020. Eso representa alrededor de 15% de las importaciones.

Si se sigue el razonamiento que muchas veces exponen los funcionarios de la restricción externa y se utiliza una elasticidad de las importaciones al PBI de alrededor de tres, la fortuna explica la mitad de la recuperación del 10% proyectada para el PBI de este año. Nótese que, en el escenario contrafáctico, sin mejora de precios, las dificultades económicas hubieran sido mayores con mayor tensión en el mercado cambiario que la registrada.

El panorama para 2022 no luce tan favorable. La fuerte desaceleración proyectada en el crecimiento de China y el endurecimiento gradual en la política monetaria de Estados Unidos no permitirían subas adicionales en el precio de las commodities, mientras que en Brasil se proyecta un crecimiento muy bajo ante la necesidad del gobierno de moderar la política fiscal y monetaria para poder controlar una inflación que ha aumentado a 10% anual.

Además, hay que digerir las consecuencias de la fiesta que organizó el gobierno para influir (fallidamente) en el resultado electoral. A medida que aflojaban las restricciones de la pandemia el gobierno nacional redujo el gasto primario y se acercaba, como era lógico, a los niveles de 2019. Pero desde mediados de este año revirtió esa tendencia. Así en octubre el promedió móvil de 6 meses del gasto primario (medido a precios constantes) resultó alrededor de $ 115.000 millones mayor que el observado en junio. La fuerte suba en los subsidios al consumo de energía y transporte explican casi el 50% de ese aumento del gasto y, en parte esto se explica por la decisión de aumentar las tarifas en menos de un tercio de lo previsto en el presupuesto para el año 2021.

Una imprudencia similar se observó al fijar durante varios meses la tasa del crawling peg a un tercio de la inflación, al mismo tiempo que la política monetaria y fiscal se volvían más expansivas. Y las complicaciones aumentaron luego de la decisión estrafalaria de pretender tapar las consecuencias con un control de precio más duro.

A eso se suma el sacrificio de alrededor de u$d 3000 millones en tratar de controlar la brecha cambiaria medida por alguno de los tantos dólares alternativos. Y también la pérdida de reservas escasas asociadas a la postergación del acuerdo con el FMI. Desde que asumió el gobierno sabía que no iba a contar con los recursos necesarios para cancelarle al Fondo u$s 18.000 millones en 2022 y otro tanto en 2023. Si no se quería entrar en default había que firmar, tarde o temprano, un Acuerdo de Facilidades Extendidas. La única explicación para la demora en acordar es nuevamente el "plan urna" tratando de fidelizar algunos votantes propios. Curiosamente, se siguió pagando al FMI sin que ello pudiera siquiera capitalizarse en una reducción en la incertidumbre aproximada, por ejemplo, por el riesgo país.

Difícilmente un acuerdo con el FMI pueda tapar todas estas inconsistencias y sus consecuencias sobre el funcionamiento de la economía. En resumen, sin tanta fortuna como en 2021 la expectativa oficial de 4% de crecimiento para 2022 parece una mera expresión de deseos.