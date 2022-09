La inflación duele, pero el número que mueve la aguja es el de las reservas

Aunque el Gobierno puso en marcha recetas para paliar la falta de reservas y achicar el desequilibrio fiscal, todo apunta a que la inflación será el último indicador en entrar en caja. El último pronóstico de los economistas que participan en el REM la ubica en 95% a fin de año, a un paso de los tres dígitos. Su perspectiva para agosto es que oscile en torno a 6,6%.

La peor parte es que así como necesitan reducir ese indicador, porque es uno de los principales termómetros de la gestión, el Gobierno necesita que no baje demasiado, porque los ingresos nominales altos son los que permiten que se cumplan las metas fiscales. La inflación engorda la recaudación, y aunque dentro de unos meses sea la causa de indexación de casi la mitad del gasto primario (jubilaciones, salarios), hoy se vuelve un mal aceptado.

Lo que no se ve con claridad hacia adelante, es de qué manera se puede desactivar esta rueda. En su política de recomposición de reservas, el Gobierno decidió no hacer una devaluación general, como ocurrió en 2014. Pero sí aplicó devaluaciones sectoriales o temporales, como es el caso del dólar soja. También aceptó aumentar la velocidad de ajuste cambiario, permitiendo microdevaluaciones (el popular crawling peg) casi paralelas al ritmo de la inflación (hoy corre a un nivel de 6,5% mensual). Con esta política, lo que está sucediendo en septiembre es que la brecha empezó a achicarse por debajo, o sea por el aumento del dólar oficial. No obstante, faltan algunas señales complementarias. Una de esas podría ser que la política salarial hasta fin de año se sostenga con aumentos de suma fija por decreto, algo que ayudaría a desenganchar una parte de las paritarias del actual ritmo indexatorio.

Una medida así podría ayudar, pero no sería suficiente. La evolución del nivel de reservas juega en espejo a las expectativas de devaluación. Por eso Sergio Massa jugó fuerte con el dólar soja, ya que aspira a conseguir que la meta del tercer trimestre se cumpla. O que si no se alcanza, sea por un monto bajo. Por esa razón el esquema de liquidación para el campo no sería prorrogado. Economía quiere maximizar el ingreso y minimizar las salidas. La decisión de prorrogar hasta fin de año las trabas para pagar importaciones que se encuentran bajo licencias no automáticas, va en ese camino. Los economistas anticipan que esa restricción se notará en un estancamiento de la economía en el segundo semestre pero ese partido hoy no es el más prioritario. Massa tiene esta semana los encuentros claves en el FMI y el Tesoro, pero no quiere pedir favores hasta que no sea necesario.

