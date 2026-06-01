Este miércoles 3 de junio regresa el Social Media Day Buenos Aires con una jornada presencial en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de 12 a 20 hs., y con transmisión online para Argentina y todos los países de habla hispana. Desde el mediodía, el patio gastronómico de la Usina del Arte estará abierto para que los asistentes disfruten de un espacio de networking previo al ingreso a las charlas, paneles y talleres.

Esta edición profundizará sobre las últimas tendencias digitales, inteligencia artificial, creatividad, audiencias, redes sociales, estrategias de contenido, transformación digital y cómo la IA está redefiniendo la industria. El encuentro reúne a profesionales, marcas, instituciones educativas, y referentes del marketing, la tecnología y la comunicación, que compartirán con la audiencia, herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito. El evento también tiene como objetivo que los asistentes amplíen su red de contactos y adquieran nuevas herramientas e ideas para desarrollar estrategias digitales.

Este miércoles 3 de junio regresa el Social Media Day Buenos Aires con una jornada presencial en la Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires), de 12 a 20 hs., y con transmisión online para Argentina y todos los países de habla hispana. Desde el mediodía, el patio gastronómico de la Usina del Arte estará abierto para que los asistentes disfruten de un espacio de networking previo al ingreso a las charlas, paneles y talleres.

Esta edición profundizará sobre las últimas tendencias digitales, inteligencia artificial, creatividad, audiencias, redes sociales, estrategias de contenido, transformación digital y cómo la IA está redefiniendo la industria. El encuentro reúne a profesionales, marcas, instituciones educativas, y referentes del marketing, la tecnología y la comunicación, que compartirán con la audiencia, herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito. El evento también tiene como objetivo que los asistentes amplíen su red de contactos y adquieran nuevas herramientas e ideas para desarrollar estrategias digitales.

“El Social Media Day es el punto de encuentro de la industria digital vinculada al marketing y a las redes sociales, con foco también en la inteligencia artificial. Hace 16 años comenzamos con el evento para marcar tendencias digitales y redes sociales; hoy estamos haciendo lo propio con la evolución de lo digital con la inteligencia artificial aplicada al marketing y a la generación de contenidos, considerando también a la creatividad, las personas, y a cómo las marcas crean actualmente conversaciones con sus audiencias. “, destacó Adriana Bustamante, Directora de Digital Interactivo, empresa que organiza el Social Media Day en Argentina.

El encuentro contará con distintos paneles integrados por referentes de la comunicación, el marketing, inteligencia artificial, redes sociales y tecnología, y entre algunos de los temas que se abordarán se destacan: “Comunicación e Innovación en tiempos de IA”, “Marketing y Redes. Cómo nos preparamos para el mundial”, “Los 7 pecados capitales del Branding”, “Estrategia digital en el mundo de la música y el entretenimiento”.

Participarán como speakers de esta edición del Social Media Day Buenos Aires: Gustavo Mames, Fundador y Director General de Interactivity; Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones Corporativas en Mc Donald’s; Patricia Jebsen, Business Advisor en Seeds; Ezequiel Arslanian, Managing Director de Accenture Argentina, María Victoria Pirraglia, Head of Branded Content en Perfil; Alan Levy, Presidente de Interact Argentina y CoFounder de Beeyond Media; Catalina Smidt, Brand & Segments Grouper en Mc Donald’s; Andrés González Casco, Social Media y Video Manager en Olé; Sergio Goycochea; ex integrante de la selección argentina; Leandro Petersen, Chief Commercial y Marketing Officer de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA); Ximena Díaz Alarcón, CEO y CoFounder de YOUNIVERSAL; Silvina Seiguer, Consultora Estratégica de Brand PR y Comunicaciones;Melisa Lipnizky (Ranked Music), Tomás Frontanilla (Billboard AR), Nicolás Vanecek (FaroLatino), y Federico Charriere (Prina) y Gustavo Luzza (Billboard AR); Federico Feres, CEO en Go For Marketing and eCommerce y fundador de Go ForLast Mile, Andrés Fiorotto, integrante del laboratorio digital de RUS Seguros; Silvana Cataldo, Directora de Entretenimiento y Brand Marketing de Personal; Sebastián Wilhelm, Co fundador de Trans Company; Juan Ramiro Fernández , fundador de The Chemical Pitch Company; Carolina Dubiansky, fundadora de Giver Solutions; Agustin Mario Gimenez, CEO de Out of The Box y cofundador de AHGency; y Martín Hazan, CEO de AHGency y cofundador de Out Of The Box.

En la sala de Cámaras también se desarrollarán charlas y workshops en simultáneo, que abordarán temas vinculados con cómo la IA está rediseñando la creación de contenidos en tiempo real (exposición a cargo de Agustina Pérez y Nasa Lombardo de NINCH Creative Communication Company), cómo reaccionar ante las fake news y cómo detectar la mentira viral (a cargo de Eduardo Ceccotti, Ana Laura García Luna y Lucila Vespali Sutera, integrantes de Chequeado) y Avatar Director’s Cut by OOTB, por Agustín Mario Gimenez, CEO de Out Of The Box.

El influencer Lionel Ferro cerrará el encuentro con su charla: “De actor a creador de universos: cómo el storytelling está cambiando” la forma de vender.

agenda completa del Social Media Day Buenos Aires 2026 , ingresar en: https://smday.com.ar/buenosaires/ Para acceder a la, ingresar en:

últimas entradas disponibles para el evento presencial pueden conseguirse a través de o en eventbrite en https://bit.ly/BsAsSMD2026 . Laspara el evento presencial pueden conseguirse a través de www.smday.com.ar/buenosaires o en eventbrite en

También es posible seguir el encuentro vía streaming desde cualquier punto de Argentina y desde países de habla hispana, como así también acceder luego a las charlas y paneles ondemand. Los interesados en esta opción pueden adquirir su pase online en: www.smday.com.ar/buenosaires.

El Social Media Day Buenos Aires también brinda beneficios de un 30% off para cámaras como IAB Argentina, CACE, Interact, Agencias Argentinas, Consejo Publicitario Argentino, y un 50% off en becas para alumnos, profesores universitarios y terciarios, y descuentos en compra de combo de entradas.

Apoyan el Social Media Day Buenos Aires: Arcos Dorados, RUS, Personal Redacciones 5G, Naranja X, Billboard, Gobierno de la Ciudad, Tecweek, Usina del Arte, Gobierno de Córdoba, Córdoba Cultura, Turismo de la Ciudad de Córdoba, Interactivity, Go For Marketing and eCommerce, Prina, Grupo EON, Mazalán Comunicaciones, Stream PR, El Faro, Clarín, El Cronista, Perfil, MDZ, TotalMedios, Insider, UEAN Universidad, Grupo América, REC, IAB, CACE, Interact, Consejo Publicitario Argentino, REC, Red de Comunicaciones Internas, Ecommerce Institute, Agencias Argentinas, Bildenlex Abogados, Faro, Zentra, Packland, Santo Pecado, NIPZ, Drezzler hotel, OHS Hoteles, Out Of The Box, AHGency, Vértice, Dorá Hotel, KO Aguas y Churros el Topo.

El Social Media Day tiene un alcance federal y desde su lanzamiento en 2010 se realizó en más de 14 ciudades de Argentina. Para el segundo semestre de 2026 está confirmada una edición en Santa Fe y en Paraná el 10 y 11 de septiembre respectivamente, una segunda edición en Buenos Aires en octubre, en el marco de la Tecweek, y también se realizará en Mar del Plata y Mendoza, en fecha a confirmar. Quienes deseen llevar el Social Media Day a su ciudad o ser sponsors pueden escribir a contacto@smday.com.ar o contactarse vía WhatsApp al número 1131066844.

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli.