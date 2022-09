La foto que generó un vendaval en el PRO

La foto del lunes en Tres de Febrero, donde Diego Valenzuela actuó de anfitrión y Horacio Rodríguez Larreta confirmó su decisión de ser candidato a presidente de la Nación con Diego Santilli como candidato a gobernador, generó un vendaval político en la interna del PRO que llegó hasta el living del propio Mauricio Macri.

En el golf de Villa Raffo estuvieron todos los dirigentes territoriales que ganaron en sus respectivos distritos todas las internas que disputaron en el último lustro los dirigentes del antiguo Cambiemos. Casualidad o no, son los mismos que el año pasado habían promocionado la llegada de Santilli al territorio bonaerense junto con María Eugenia Vidal, ahora alejada de ese espacio.

Sus allegados se quedaron trabajando con Cristian Ritondo, quien al otro día se fotografió con Patricia Bullrich, quien a su vez el lunes, casi a la par de la juntada de Tres de Febrero, en Vicente López, presentaba como su nuevo candidato a gobernador a Joaquín de la Torre.

Es decir, la también precandidata a Presidenta sacó en dos días a dos contendientes de la competencia. Su promocionado Javier Iguacel, a quien lo reemplazó por De la Torre, y al día siguiente a éste por Ritondo, con quien compartió un asado en La Matanza y al día siguiente los legisladores porteños que responde a ella y a CR23 se mostraron juntos en la terraza de la Legislatura porteña.

En síntesis, parece que todos los que tienen algún tipo de contacto con Mauricio Macri, aunque no compartan más que algunas fotos ocasionales, se quieren juntar para disputarle la interna a Rodríguez Larreta y, en la provincia, a Santilli. "'El Colo' ahora debe cruzarse de brazos por el despelote que armó", dijeron quienes siguen sin comprender la histeria amarilla bonaerense.

Es más. Cuentan que a muchos de los dirigentes municipales con los que compartía un amplísimo grupo de WhatsApp con Ritondo ya no están más. Le fallaron. Le decían que estaban con él, supuestamente.

Tal fue el debate interno y la furia tuitera que provocó la sucesión de fotos que la propia Bullrich tuvo que salir a desmentir su acuerdo con Ritondo y ratificar a Iguacel aún con la llegada de De la Torre. Lo hizo en un audio tan confuso que provocó más bronca.

En tanto, la mayoría de los intendentes ya decidieron apoyar a Rodríguez Larreta, aunque pugnan que, en el marco de una negociación, Santilli caiga en desgracia y ellos queden en el primer lugar de las preferencias.

Santilli, De Marchi y Rodríguez Larreta.

Si esto no sucediera, quieren ser quienes lo secunden, aunque para eso deben atravesar una muralla inexpugnable. El acuerdo con el radicalismo, que si bien dice que presentará candidatos propios en cada localidad y en la Provincia de Buenos Aires, la posibilidad de una lista "mixta" no solo está latente, sino que ya tiene nombres propios.

¿Bullrich llevará a tres candidatos a gobernador?... Imposible. Macri impulsará a María Eugenia Vidal como su precandidata presidencial, enojado por algún desplante de la titular del PRO y para ponerle límites a su sucesor porteño?... Es más que factible. ¿Se puede quedar bien y no fracasar en el intento con tres o cuatro precandidatos a la vez?... Jamás sucedió.

Exactamente lo contrario percibe Gerardo Morales en el radicalismo que lidera. "Hace mucho tiempo que no teníamos esta paz interna", se jacta y hasta se agranda. En Caseros, que parece ser el nuevo epicentro de definiciones políticas, lanzó su candidatura presidencial, algo que muchos presumían que iba a realizar en algún momento, pero no en estos momentos donde el país y la oposición no tienen un segundo de paz.

Si bien las relaciones con Facundo Manes son muy cordiales, siempre hay mensajes que del lado del neurocientífico son recogidos con cierto escepticismo y hasta como una "raspadura" para su independiente candidatura presidencial.

Es que en las más altas y tradicionales esferas del radicalismo ya observan ciertas dificultades con el trabajo coordinado con el candidato Manes. Con razón, no cree en los métodos tradicionales y menos en los operadores de la política. Pero eso lo aísla.

Sin embargo, este problema que se observa en el diputado nacional bonaerense nacido en Salto también atraviesa todo el espacio opositor. Si bien son seis o siete los dirigentes que tienen que marcar el destino del bloque, nunca hay un documento previo para discutir ante situaciones de crisis permanente como las que vive Argentina.

No se creen y se desconfían, con lo cual, las palabras de que "todo se va a arreglar" que expresan diariamente la mayoría de los involucrados suena más a deseo que a posibilidad real, que ni los equipos técnicos que sí trabajan en conjunto podrán subsanar.

"Dejáte de joder con el ajuste. Eso ya lo hicieron el Presidente y su antiguo ministro Martín Guzmán", es la lapidaria definición que Máximo Kirchner le dio a varios dirigentes, intendentes, gobernadores y ministros que charlaron con él en los últimos días ya sea de manera personal o por chat de WhatsApp.

Sin posibilidad de repregunta o debate mínimo, ante estas respuestas, sus interlocutores prefieren avanzar por otros ribetes de la realidad argenta sin profundizar esta notable e impactante contradicción que significa haber votado en contra del acuerdo con el FMI, renunciado al bloque por este tema y luego apoyar los besos y abrazos que provoca su aliado Sergio Massa cuando está en los Estados Unidos.

"La orden no es cuidar a Sergio... sino cuidar a la Argentina", dijo entre risas un militante camporista que también ejerce cargo público. Otro que suele aportar ideas desde hace años al Instituto Patria afirmó lacónico: "Todos sabemos que no es lo queremos. El acuerdo con el FMI está de antes". Pero no quiso profundizar sobre la estrategia adoptada para conseguir reservas que, entre otras cosas, le dio un alivio al sector sojero.

Mientras que la mayoría de los ministros se mueven sin coordinación y hasta cierta decepción por lo que pueden padecer de sus respectivos presupuestos, en una charla desapasionada en una parrilla del Gran Buenos Aires, dos conocedores del submundo peronista admitieron que "la que empezó a rendirse antes que nadie fue Cristina cuando se juntó con el embajador de los Estados Unidos".

"La historia del peronismo nos demuestra que cuando vos te rendís, al poco tiempo te cocinan. Fijáte lo que sucedió con el General (Perón) que una vez que cerró con Chevron, en el '54, al año siguiente lo voltearon. A ella casi la 'boletean'", cuentan como si todo fuera repetible en el tiempo.

Nadie quiere hablar de estos temas aparentemente tabús. Pero el desconcierto por el "cambio de rumbo" es desolador entre quienes abrazaban el proyecto "emancipador" que en algún momento, según la mirada de los ultra K, "Alberto Fernández puso en riesgo. No fue por lo que lo elegimos", llegaron a decir.

A pocos kilómetros de este encuentro gastronómico, se producía otro mucho más importante que aglutinó a lo más preciado del poder real. En el agasajo por el 30° aniversario de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de General San Martín, jueces, fiscales, camaristas, cortesanos, intendentes, activos o de licencia y legisladores que siempre influyen en las designaciones de los ahí presentes también se hablaba de lo mismo.

Nadie, por supuesto, se animaba a pronosticar mucho más que lo que veía inmediatamente. Y el clima festivo ayudaba para evitar definiciones que pudieran generar controversias, aunque en privado la mayoría acepte, pragmática, que la realidad es la única verdad.

Sin diálogo a la vista, Macri parte en una nueva gira internacional de lecciones de liderazgo