La energía y el mercado de capitales pueden ser aliados contra la inflación

El sector energético gana centralidad en las decisiones políticas. Un punto de inflexión será la discusión en audiencia pública de las actualizaciones tarifarias de gas y energía empujadas por el alza de los precios internacionales de los combustibles por la Guerra en Europa.

Hechos relevantes respecto de la marcha de las cuentas fiscales, de los acuerdos con el FMI, del propio sector y, claro, de la inflación dependen de ello.

La Secretaría de Energía convocó a Audiencias Públicas para actualizar tarifas de luz y gas



Prevén que bajarán los pagos de importaciones y sumarán reservas



Como consecuencia de la disparada de los precios internacionales y del consiguiente efecto sobre las divisas disponibles para la importación de combustibles, se aceleraron proyectos destinados a reemplazar las importaciones.

Se avanzó con la adjudicación de los caños que extraerán el gas y restan grandes definiciones para avanzar en la construcción. Se apunta a que el gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Vaca Muerta con Saliqueló, en la provincia de Buenos Aires, esté concluido el año próximo.

El responsable de la obra es la estatal IEASA -ex Enarsa-, que debe gestionar la obra calculada en unos u$s 1566 millones. En un contexto de restricción de divisas y de estrechez fiscal, el financiamiento es fundamental.

Una parte del Gobierno quiere unir lo urgente con lo importante y con lo estratégico.

¿Se podrá financiar todo o parte en el mercado de capitales doméstico? La ley que habilita la construcción del gasoducto plantea consideraciones en ese sentido. Puede ser ahora la hora señalada.

Técnicos de la Secretaría de Energía, del BCRA, del BICE y de IEASA ya sostuvieron conversaciones destinadas a buscarle la vuelta.

En el fondo lo que tienen en la mira es cómo hacer para generar opciones en el mercado de capitales que puedan dar opciones a los ahorristas e inversores locales más allá de los depósitos a plazo fijo.

La contracara de los plazos fijos es la esterilización de los pesos que realiza el BCRA como contrapartida de los depósitos a plazo de los bancos.

En la expectativa de los estrategas financieros cercanos al Gobierno, la posibilidad de que el mercado de capitales pueda destinar unos u$s 1800 millones -o una parte para poner a prueba al sistema-, de los u$s 40.000 millones que tiene la autoridad monetaria congelada en pasivos remunerados, no luce muy desafiante.

Quienes apuntan a poner en marcha el mercado de capitales como eje para descomprimir el círculo de presión sobre el dólar de los pesos en la economía creen que hay herramientas disponibles ya probadas, como son los fideicomisos de energía, que en su momento manejó Nación Fideicomisos y que hoy están bajo la órbita del BICE, que encabeza José Ignacio de Mendiguren.

Las expectativas sobre el sector y su capacidad de incidir en las variables financieras no se agotan allí. Señalan con gran interés a las últimas renegociaciones de ON que llevaron adelante PAE y también Compañía General de Combustibles, que levantaron recursos a tasas en baja y demanda insatisfecha. Nuevos flancos energéticos para la lucha contra la inflación.