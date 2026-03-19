Desde Arena Pública Consultores, liderado por Ramiro Conte Grand, lanzamos un área de análisis de coyuntura política con la atenta mirada de destacados profesionales de los asuntos públicos como Enrique Morad y Jorge Dell ‘Oro. En esta línea, realizamos nuestro primer estudio de opinión pública, lo que nos permite tener una abordaje más amplio a la hora de poner la lupa en este vertiginoso contexto argentino y mundial. Entre el 3 y 5 de marzo preguntamos sobre diferentes temas con foco en la reforma laboral pero también haciendo doble click en principales problemas, imagen del gobierno y de la oposición. La primera conclusión es que la polarización y los extremos también se ven reflejados en temas de agenda de corto y mediano plazo. O, incluso, en temas sobre los que desconocemos su impacto. Por ejemplo, cuando consultamos sobre la relación de la inteligencia artificial con el trabajo, casi 5 de cada 10 señaló que “reemplaza más empleos de los crea”. Abriendo hacia el universo de los votantes de la última elección presidencial, el 31% de los electores de Milei en el Ballotage de 2023 consideró que la IA destruirá más empleos de los que generará frente a un 67% de los que lo hicieron por Massa. En cuanto al escenario político y social, vemos que la agenda comienza a migrar. Cuando preguntamos cuáles son los principales problemas del país, las respuestas volvieron a poner el ojo en la mejora económica como eje: inflación, pobreza, cierre de fábricas y pérdida de empleos. La economía fue y es la variable que históricamente movilizó el voto en la Argentina. El punto de inflexión se dio en el cambio de gobierno entre el kirchnerismo y el macrismo. En aquel entonces, la demanda de mayor institucionalidad fue -entre otras- la piedra del zapato del peronismo frente a una sociedad que pedía un cambio. La pregunta para responder es cuándo la corrupción entra a la agenda de la opinión pública para torcer el rumbo. Lo hace cuando deja de percibirse como algo estructural -como el nunca bien ponderado Homo Argentum- y mientras la economía impacta de lleno en el bolsillo de todos los días. En este caso, el 35% de la muestra dijo que la corrupción es el principal problema del país. Haciendo un doble click en los encuestados, el punto a tener en cuenta es el núcleo duro de los libertarios: el 45% de los que votaron a Milei ubican a la corrupción como principal problema. Los máximos se dan en Hombres (4 de cada 10), en mayores de 50 años (4 de cada 10), en quienes alcanzaron mayor nivel educativo (4 de cada 10) y/o residen en el interior del país. Dato: la encuesta fue realizada del 3 al 5 de marzo, días antes del AdorniGate, del caso LIBRA y de la presentación de Cristina Fernández de Kirchner (sin apodo) en los tribunales de Comodoro PY. Veremos qué nos trae la ola de fines de marzo...Moneda en el aire en honor a los Peaky Blinders.