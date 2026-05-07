El Papa León XIV ya cumple un año de mandato en el Vaticano, después de ser elegido como reemplazo del Papa Francisco. Ahora bien, una investigación dio a conocer un dato más que revelador: descubrieron un nuevo origen español en el árbol genealógico del sumo pontífice. Luego de ser electo como Santo Padre, la figura del papa León XIV ha despertado interés en todo el mundo. Desde sus conocimientos matemáticos hasta su servicio como arzobispo de Chiclayo, Robert Prevost llamó la atención de todos los fieles de la Iglesia Católica que ven en él la posibilidad de continuar con el legado de Bergoglio. Si bien León XIV nació en Estados Unidos, su historia está intrínsecamente conectada con América Latina, tanto desde su servicio pastoral como desde sus conexiones familiares. Recientemente, se conoció la noticia de que uno de sus antepasados nació en Cuba, La Habana, durante el siglo pasado. El familiar que demuestra que uno de los orígenes del papa León XIV es cubano es Manuel José Ramos, un hombre nacido en 1760 y que representa uno de los tantos casos de personas que migraron del Caribe hispano a las tierras norteamericanas. Su traslado, en este marco, se dio a Nueva Orleans. Si bien muchos siglos separan al papa León XIV de Ramos, se puede decir que la historia del nuevo sumo pontífice y máximo representante de la Iglesia Católica está conectada a un país más de América Latina. Establece, así, una línea de herencia espiritual y cultural que conecta la diáspora cubana del siglo XVIII con la Iglesia católica actual. Esta conexión podría ser vista por muchos especialistas, fieles y seguidores de la Iglesia como un punto de conexión con el catolicismo latinoamericano, más allá del servicio pastoral que Prevost impregnó en Perú. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de un lazo familiar lejano en el tiempo, y que no se trata de una persona que tuvo contacto o que influyó en la vida eclesiástica del papa León XIV.