En el Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, el método de pago preferido será la tarjeta de débito con un 56%, seguido de la tarjeta de crédito, con un 51%. Dentro de los métodos de pago, en esta edición las tarjetas departamentales ganan terreno con 29%. En tienda física el efectivo es el método de pago preferido para el 21%. Aunque esta campaña, organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), nació hace trece años con el objetivo de incentivar las compras por internet, cada vez más se ha convertido en una temporada de descuentos y promociones omnicanal. Apenas el 12% de los compradores del Hot Sale 2026 solo comprará en internet. En la conferencia de prensa para presentar el Hot Sale 2026, Daniela Orozco, directora de estudios de mercado e inteligencia de negocios de la AMVO, dijo que 6 de cada 10 compradores del Hot Sale pertenece al nivel socioeconómico medio alto, mientras que el 10% forma parte del nivel socioeconómico bajo. Este tipo de compradores han podido acceder a esta campaña de descuentos y promociones, en gran medida, gracias a las facilidades de pago que ofrecen las marcas participantes, que en esta edición ascienden a 700. Las tarjetas de crédito de fintechs, neobancos y los métodos de pago alternativos como el Buy Now and Pay Later (BNPL) han permitido el acceso a más personas al Hot Sale. En esta edición el 20% busca financiamiento alternativo. Aunque si bien es cierto que el consumidor del Hot Sale está priorizando el descuento directo sobre el precio original como uno de los beneficios más buscados durante esta edición, también están valorando el financiamiento tradicional y el financiamiento alternativo, bien importante para los segmentos no bancarizados o con menos capacidades de financiamiento, compartió Orozco. De acuerdo con datos de la AMVO, las fintechs están ganando terreno a las instituciones bancarias tradicionales. Aunque BBVA sigue estando en el top of mind de los consumidores para tomar decisiones de compra, opciones como Mercado Pago y Nu están escalando posiciones con respecto a la edición del Hot Sale 2025. En cuanto al ticket promedio, el 48% piensa gastar un ticket en un rango de 3,000 a 10,000 pesos, durante el Hot Sale 2026. En general, de acuerdo con la AMVO esta es la lista de instituciones financieras con mayor recordación en las compras en línea: