La llamada “Argentina Week” organizada por el Gobierno en Nueva York en la segunda semana de marzo ha ratificado la autonomía política creciente que han asumido los gobernadores. Todos eligieron viajar en aviones de línea separados del Gobierno nacional, dando un gesto de independencia política que en el pasado sus predecesores no mantuvieron. Este protagonismo no es un hecho aislado: se viene dando gradualmente desde la sanción de la Constitución de 1994, la que provincializó el subsuelo y le dio el control de sus riquezas a las provincias. Pero este fue un proceso largo y a veces conflictivo e incierto. Es recién ahora, al comenzar el segundo cuarto del siglo XXI, que este proceso comienza a clarificarse, gracias en buena parte a la valorización externa adjudicada a los llamados recursos naturales. Es que, al petróleo y gas, que han tenido un rol dominante durante el último siglo, se suman ahora nuevos minerales y no son sólo el litio, fundamental para las baterías de los autos eléctricos. Las llamadas “tierras raras”, por su parte, adquieren una importancia creciente, al ser cada vez más un ingrediente relevante para la industria militar, en momentos en que el mundo vive una guerra de resultado incierto. A la tradicional Argentina de la Pampa húmeda, basada en la producción de alimentos, se está sumando ahora la de los hidrocarburos y la minería. Si bien en las primeras décadas del siglo XIX tanto Facundo Quiroga como Bernardino Rivadavia exploraron la posibilidad de impulsar este tipo de emprendimientos, la facilidad con la cual la Argentina accedía a la exportación de alimentos la postergó. En términos políticos, el país de los territorios nacionales que reunían una decena de provincias, cuyos gobernadores eran electos por la Casa Rosada, daban a ésta un claro predominio político sobre las del interior. Estos territorios nacionales fueron creados por la Ley 1532 de 1884 para organizar los espacios incorporados tras la Conquista del Desierto y la Campaña del Chaco. Antes de 1950, solo existían las provincias históricas, pero a partir de 1951 se crean Chaco y La Pampa, luego Misiones (1953), Formosa, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz (1955). También fueron disueltas en este periodo dos gobernaciones militares que eran territorios nacionales con atribuciones más limitadas: Comodoro Rivadavia, dividida el sur para Santa Cruz y su norte para Chubut, y el Territorio de la Puna en el extremo noroeste del país. Por último, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se crea en 1990. Esto implicó un incremento del poder político provincial el cual parece asumirse plenamente ahora. Como derivación de las provincias creadas, después de la reforma de la Constitución de 1994 pasaron a incorporarse 24 senadores más, uno por provincia, pasando el número total de 46 a 72. O sea que entre la Constitución sancionada en 1853 y la que rige hoy, la cantidad de senadores se incrementó de 28 a 72, prácticamente tres veces más. Es decir, distintos procesos políticos y constitucionales fueron incrementando el poder e influencia de las provincias, aunque este no haya sido demasiado claro. Políticamente hubo sólo un senador de la Patagonia desde la creación de las provincias del Sur en alcanzar la Presidencia de la Nación. Se trató de José María Guido, el vicepresidente de Arturo Frondizi, quien lo hizo en su reemplazo entre 1962 y 1963. En Nueva York, los gobernadores evitaron una foto de conjunto con el presidente y sólo lo hicieron los de Mendoza (Cornejo), Jujuy (Sadir), Salta (Sáenz), San Juan (Orrego) y Corrientes (Valdés). En cambio, no participaron de la foto los de Santa Cruz (Vidal), Neuquén (Figueroa), Chubut (Torres) y Río Negro (Weretilneck). No se trata de alineamientos definitivos, sino transitorios. Entre quienes se fotografiaron junto al Presidente y los que no, hay gobernadores que provienen del peronismo, el radicalismo y los partidos provinciales. Estas mismas posiciones pueden cambiar en cualquier momento y es probable que así lo hagan. En lo político es posible que su estrategia electoral para 2027 sea la de adelantar las elecciones provinciales para no enfrentarse con Milei en la elección nacional. Pero para esta definición falta todavía más de un año y muchas cosas pueden cambiar.