La ansiedad por proyectar cómo será el flujo de dólares ya llega a 2024

La incertidumbre que envuelve hoy a la actividad privada tiene varios componentes. El principal, claro está, es electoral. Hay que esperar hasta el 22 de octubre para saber si hay definición en primera vuelta o no. El segundo tiene que ver con la transición, que según quien sea el ganador puede ser más colaborativa o no. Y el tercero gira sobre las condiciones en las que se desenvolverá la economía en 2024. Hoy la coyuntura está marcada por la escasez de dólares, y a muchas empresas les preocupa saber si tendrán liquidez para poder proyectar algún tipo de normalidad en materia de producción y pago de sus obligaciones.

Los hombres de negocios entienden que el contexto actual no es responsabilidad exclusiva del Gobierno. El faltante tradicional de divisas siempre estuvo ligado a la confianza que podían tener productores y exportadores para vender sus granos y liquidar sus dólares en el mercado oficial. Esa instancia jaqueó a Martín Guzmán y fue sorteada por Sergio Massa con las primeras variantes del dólar soja.

Pero la sequía potenció el problema a niveles dramáticos. Las pérdidas, que se acercaron a los u$s 20.000 millones, llevaron al Palacio de Hacienda a tomar medidas extremas. El cepo creció hasta transformarse en una barrera que solo se levantaba cuando el siguiente paso era forzar a una empresa a parar su producción.

El Gobierno asegura que los dólares se utilizarán para potenciar la producción y el empleo

Axel Kicillof otorgó un aumento salarial del 25% y una suma fija de $ 30.000

Desde comienzos de año, la economía vino funcionando con parches de diversa efectividad. Los que tienen comercio con China encontraron en el swap un paliativo razonable. Y Massa pretende instrumentar ahora una salida similar para las automotrices que tienen que traer piezas desde Brasil. El resto quedó o bien en la cola del BCRA o se vio obligado a incrementar la deuda comercial con sus proveedores.

Si hay un número que miran hoy varios sectores empresarios, es hasta dónde llega esta cuenta y qué chance de reducirla tendrán el año que viene. Habrá más dólares del agro y también de otros sectores exportadores, pero nadie sabe si alcanzarán como para garantizar un flujo que pueda ser llamado "normal".