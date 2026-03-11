Según Cisco, el 97% de los CEOs planea integrar inteligencia artificial en sus operaciones, pero solo el 1,7% se siente totalmente preparado para hacerlo. Esa brecha no habla solo de tecnología: habla, sobre todo, de liderazgo. Jack Dorsey, ex CEO de Twitter, acaba de llevar la plantilla de Block de más de 10.000 empleados a menos de 6.000, en una reestructuración que él mismo vinculó con una visión de mayor eficiencia, estructuras más chicas y un rol creciente de la IA en la forma de trabajar. Esto ya no es una anomalía, sino una señal de época. Lo llamativo es que cada vez más líderes piensan en esa dirección, pero muy pocos actúan con la velocidad y claridad que el contexto exige. Cisco mostró en 2025 que la urgencia ya está instalada en la cima de las organizaciones, aunque la preparación real todavía es mínima. La paradoja es simple: casi todos entienden que la IA ya es un tema central, pero pocos saben cómo convertirla en valor concreto. PwC mostró en su Global CEO Survey 2026 que solo el 12% de los CEOs reporta beneficios simultáneos en costos e ingresos por sus inversiones en IA, mientras que el 56% todavía no ve beneficios financieros significativos. Esa distancia entre intención y resultado ya empieza a separar a las empresas que aprenden de las que solo experimentan. La diferencia no pasa únicamente por presupuesto o acceso a modelos: pasa por la capacidad de elegir bien dónde aplicar IA, con qué objetivo y bajo qué métricas. Pasa también por repensar los procesos, y ajustarlos a una realidad en la que la IA, pasa a ser el sistema nervioso central de la empresa. Sería inexacto decir que la IA simplemente “reemplaza empleos”. En muchos casos, lo que primero reemplaza o transforma son tareas específicas, y eso rediseña roles, procesos y equipos. El rol del analista financiero cambia: la extracción de datos, el cruce de planillas y el primer borrador del reporte pasan a ser territorio de la IA. Lo que queda —y se amplifica— es el juicio, la interpretación, la capacidad de hacer la pregunta correcta. Para un cliente nuestro —un fondo de inversión extranjero con decenas de miles de millones de dólares bajo administración y operaciones en varios continentes— implementamos un sistema multi-agentes de IA que hace en minutos lo que antes le tomaba días a un equipo de analistas. Los analistas no desaparecieron. Pasaron de ejecutar a supervisar, de procesar a decidir. Ese es el punto que muchas organizaciones todavía no terminan de procesar: la IA no es solo una herramienta para ahorrar horas. Es una nueva capa operativa que obliga a redefinir qué trabajo hacen las personas, qué trabajo hacen los sistemas y cómo se coordinan ambos. Las implementaciones que fracasan suelen compartir patrones bastante previsibles. Entre los más frecuentes están avanzar sin un problema de negocio concreto, delegar la estrategia únicamente en IT, no definir métricas de éxito y lanzar iniciativas sin un responsable claro. También es habitual medir todo en horas ahorradas y casi nada en calidad de decisión, impacto comercial, riesgo reputacional o cumplimiento regulatorio. Ese error explica parte del desfasaje entre entusiasmo inicial y retorno real. A eso se suma otro problema menos visible, pero igual de importante: muchas compañías comunican tarde y de forma reactiva. Cuando los equipos se enteran del cambio sin contexto ni dirección, la conversación interna deja de girar en torno a productividad y empieza a girar en torno a amenaza. Las empresas que avanzan parecen compartir tres rasgos. Tienen líderes que entienden que esto no es un proyecto tecnológico aislado; eligen casos de uso conectados con el negocio; y diseñan equipos donde personas y sistemas de Inteligencia Artificial se complementan en lugar de competir. Las que se quedan atrás también comparten algo: esperan demasiada certeza antes de moverse. Pero en un entorno donde la ventaja competitiva se redefine rápido, esperar a entenderlo todo puede ser la forma más cara de no decidir. La pregunta ya no es si la empresa va a cambiar. La pregunta es quién va a conducir ese cambio, con qué velocidad y con cuánta ambición.