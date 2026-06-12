“No se trata de otra cosa que no sea reasignar, reorganizar y poner a los mejores funcionarios de acuerdo a sus perfiles en los lugares donde más se necesita”, aclaró el ministro del Interior, Carlos Negro, durante una conferencia de prensa, este jueves por la noche.

En la Jefatura de Policía de Montevideo estará el Comisario General Alfredo Clavijo, quien actualmente es Subdirector de la Policía Nacional.

En su lugar asumirá el Comisario General (R) Julio Sena, quien se encontraba en el cargo de Director de Investigaciones de la Policía Nacional.

Por su parte, Pablo Lotito, quien estaba como jefe de Policía de Montevideo, pasará a ser el nuevo director de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

Como director de Asuntos Internos, asumirá el Comisario General (R) Julián Abraham.

En la Dirección Nacional de la Guardia Republicana asumirá como director Nacional el Comisario Mayor Fabián Monzón, quien cumplía funciones como jefe de la Zona Operacional V de Montevideo.

“Son cambios que se adoptan a un monitoreo, una evaluación permanente que hace el Ministerio del Interior en función de las necesidades y de las circunstancias porque de eso se trata. Cuando asumimos dijimos que íbamos a construir un Plan Nacional de Seguridad Pública y que iba a tener al monitoreo y a la evaluación como uno de sus principales ejes”, aseguró el ministro del Interior, Carlos Negro.

El jerarca indicó que tiene “la obligación y el deber de generar más paz para la libertad” de los uruguayos. “Vamos a seguir empujando intensamente para recuperar, para ganar las esquinas y las calles del país como toda nuestra ciudadanía lo reclama”, aseguró el ministro.