¿Funciona siempre el "buy and hold"?

El concepto de comprar y mantener suena simple, incluso atractivo: uno compra un activo, se desentiende y tan solo espera a que el tiempo haga su trabajo. Pero quiero decir que es uno de los mitos más instalados en los inversores.



Arranquemos por el comienzo: ¿Por qué se promueve tanto esta estrategia?

Los asesores financieros y los fondos de inversión suelen recomendar esta estrategia porque les garantiza una fuente continua de ingresos: mientras el inversor mantenga sus activos, ellos pueden seguir cobrando comisiones de administración año tras año.

Por lo tanto, es natural que favorezcan una mentalidad de "mantener a toda costa". Pero, ¿es esto lo mejor para el inversor? No siempre. Comprar en un techo de mercado puede destruir el capital de una manera inimaginable y recuperarlo puede llevar décadas.

Veamos qué pasó si uno compró en diferentes techos de mercado el S&P 500:

Se puede ver que los períodos de recuperación han sido larguísimos, incluso superando las dos décadas. Y eso que el gráfico muestra el mejor mercado del mundo: Estados Unidos.

Si uno hiciera este ejercicio con otros países, sería aún más determinante. Y con acciones individuales claramente sería peor.

Sin embargo, los asesores financieros siempre van a recomendar a sus clientes comprar y mantener con la famosa frase "aunque los precios caigan, a la larga terminarán subiendo nuevamente, así que quedate tranquilo".

Dado que nadie puede predecir el futuro, es extremadamente arriesgado comprar un activo y aferrarse a él indefinidamente. Es fundamental tener un plan de salida en caso de que las cosas no salgan como lo planeado.

¿De qué sirve soportar una caída del 30%, 50% o incluso 80%? Desde un punto de vista estadístico, es un gran error.

Quiero hacer una aclaración importante: por supuesto, existen muchos ejemplos de empresas que han tenido rendimientos excepcionales.

El cuestionamiento acá no está en la idea de comprar, sino en la de mantener sin un plan de salida claro. La estrategia de Buy and Hold no ofrece ninguna ventaja estadística, que es lo realmente esencial para tener éxito en los mercados a largo plazo.

Es fácil creerse un experto si una inversión sale bien, pero la realidad del mercado no se trata de acertar siempre. Se trata de sobrevivir.

Y para sobrevivir, se debe tener un plan. Y un plan incluye el momento de comprar, pero también el momento de vender por si las cosas no salen como uno las planificó.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.