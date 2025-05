"Ficha Limpia" terminará en Tribunales

El proyecto de "Ficha Limpia" es motivo de conflicto en los países de la región donde se está utilizando, porque la gente desconfía de la Justicia.

Una década atrás, los presidentes progresistas denunciaban una supuesta alianza entre los medios, la Justicia y fuerzas políticas y empresarias de derecha , para desestabilizar a gobiernos de izquierda. Fue cuando se destituyó por un juicio político a Dilma Rousseff en Brasil, fue desplazado el ex obispo Fernando Lugo en Paraguay y se produjo un golpe de estado en Honduras, entre otras situaciones semejantes.

Ahora sucede lo contrario: las causas judiciales que afectan al ex presidente Jair Bolsonaro en Brasil y a Dina Boluarte en Perú, entre otros, son denunciadas por la derecha como una manipulación de la izquierda para perjudicarlos políticamente. Algo similar sucede con las denuncias contra el presidente Nayib Bukele en El Salvador, aunque en este caso no tengan posibilidad política de destituirlo.

Esto se da en un marco en el cual la Justicia se encuentra dentro de la batalla política que se desarrolla en los países entre conservadores y progresistas, que en términos más simples pueden ser definidas como derechas e izquierdas.

Congreso de la Nación Argentina

Pero esto también se vincula con lo que sucede políticamente en lo extra-regional. Durante los gobiernos estadounidenses progresistas, como fue el de Joe Biden, tuvieron impulso las causas que amenazaban a los ex presidentes conservadores. En cambio, durante los de Trump lo hicieron las que afectaban a los demócratas.

Las redes sociales también tuvieron un rol y tomaron partido, como fue el caso de Elon Musk, quien apoyó a Bolsonaro frente a la amenaza de sus causas judiciales.

En este contexto, el proyecto en Argentina de "Ficha Limpia" ya fue planteado años atrás desde distintos sectores políticos para promover la transparencia en los procesos electorales. En los primeros meses de 2025 se llegó a un acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas para que la condena en segunda instancia en una causa judicial por corrupción le impida presentarse a cualquier candidato.

En mayo de este año el Senado rechazó el proyecto, que había sido aprobado en la Cámara de Diputados. El debate quedó en un segundo plano: el tema central eran las consecuencias políticas concretas, en el aquí y ahora, sobre el proyecto.

De haberse aprobado, la ex vicepresidente Cristina Kirchner no habría podido ser candidata a diputada nacional, lo que pretende hacer por la provincia de Buenos Aires. Pero "Ficha Limpia" no habría impedido tampoco que se presente como diputada bonaerense, ya que el proyecto sólo habría regido para el ámbito nacional. El rechazo del proyecto en el Senado, en términos políticos le permite a Cristina ser candidata en las elecciones legislativas nacionales de octubre .

El efecto político en el kirchnerismo fue contundente. Los 33 senadores del bloque peronista votaron para rechazar el proyecto, pero no era suficiente. Faltaban dos más, que los obtuvieron del peronismo disidente de Misiones, liderado por el ex gobernador Carlos Rovira.

Ahí aparece una fase importante de la crisis política que se ha desatado. Es que Misiones es una de las provincias que por lo general ha acompañado al gobierno nacional en sus proyectos legislativos. Por ejemplo, sus senadores votaron a favor de la Ley Bases, que ejecuta el ministro Federico Sturzenegger.

En las filas de la oposición se ha desatado un enfrentamiento a pocos días de la elección porteña. Para el PRO, el Gobierno ha manipulado a los senadores misioneros para impedir que el proyecto sea aprobado y así permitir que Cristina Kirchner sea candidata y polarizar con ella.

Desde las filas del mileísmo se sostiene lo contrario y se acusa a dirigentes del PRO de haber generado esta situación mediante un "doble juego" de legisladores del partido, algo que no parece fácil de sostener.

Pero el debate que manifiesta el conflicto político ha pasado a un segundo plano y se ubica en lo electoral, a pocos días de una elección en la cual la primera candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, fue quien presentó inicialmente el proyecto que generó la crisis. De demostrarse que ha habido una injerencia oficialista para frustrar la aprobación de esta ley, entraría en cuestión el enfrentamiento de Milei con la llamada "casta política", en momentos que la necesidad ha llevado al Gobierno a más de una negociación con ella, tanto a nivel nacional como provincial.

Es posible que ahora el conflicto sea llevado a la Justicia, tanto por el oficialismo como por la oposición. Es que la "judicialización" de la política se ha transformado en una herramienta política, como se dijo, y no sólo en Argentina.

Que los conflictos políticos se diriman en este ámbito no beneficia a la independencia de los tres poderes que establece la constitución nacional, de acuerdo a la cual cada poder debe resolver sus propios problemas. Desde esta perspectiva, quizás el Consejo de la Magistratura que vincula a los dos poderes, el político y el judicial, no contribuye a esa necesaria independencia.

Pero quizás la clave de lo sucedido sea más concreta, en el informe ante el congreso la Jefatura de Gabinete informó que desde que llego Milei al poder los aportes de tesoro nacional (ATN) que adjudica discrecionalmente han alcanzado a solo seis provincias, y de ellas la que más recibió fue Misiones: recibió 16 mil millones de pesos a su vez a la provincia de Buenos Aires con una población mucho mayor le adjudicó 10 mil millones de pesos.