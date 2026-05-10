El avión militar con los catorce españoles que han sido desembarcados este domingo en Tenerife del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus ha aterrizado a las 15:00 horas en la base aérea de Torrejón (Madrid), desde donde serán conducidos al Hospital Gómez Ulla para ponerse en cuarentena, informó EFE. El Ejército del Aire y del Espacio se ha hecho cargo del traslado desde Tenerife de los españoles que se encontraban en el crucero MV Hondius, según ha anunciado el Ministerio de Defensa en su cuenta de X. Defensa concluye su mensaje agradeciendo su labor “a todo el personal del Ejército del Aire, UMAER, Ala 45 y Sección de Apoyo al Transporte Aéreo”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido la solidaridad de los canarios con los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y ha defendido la actuación del Gobierno en la crisis. “Es un orgullo ser español porque España siempre cumple, cumple con los suyos y cumple con el resto del mundo y lo vamos a volver a hacer hoy y mañana en la isla de Tenerife”, ha destacado Sánchez en un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz), junto a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en las elecciones del 17 de mayo. Ha incidido en que el mundo observa de nuevo a España que, como en otras crisis, va a responder “a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia” y ha subrayado que el Gobierno está actuando con rigor científico y técnico, absoluta transparencia lealtad institucional y cooperación institucional". Sánchez ha recalcado que la política sirve para dar soluciones sobre todo a “la mayoría de la gente de a pie” y ha señalado como ejemplo la operativa desplegada para hacer frente a la emergencia sanitaria del Hondius que “España ha asumido en primera persona”. Los pasajeros que permanecen asintomáticos, cumplirán una cuarentena en habitaciones individuales, aislados en una planta exclusiva y sin posibilidad de recibir visitas, mientras son monitoreados de manera constante por personal especializado. Nada más ingresar, los pasajeros serán sometidos a una prueba PCR y repetirán el análisis siete días después. Durante toda la cuarentena se realizará una vigilancia activa, que incluye controles de temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz posibles síntomas compatibles con la infección. El protocolo establece que los cruceristas deberán permanecer en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas. La duración del aislamiento será determinada de forma individual y revisada constantemente, aunque inicialmente se prevé una cuarentena de hasta 42 días si no aparecen síntomas. En caso de presentar fiebre, disnea, mialgias o vómitos, el paciente será trasladado de inmediato a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le realizarán pruebas PCR en sangre y suero, que se repetirán en caso de persistir los síntomas y no existir otro diagnóstico concluyente. Si el resultado de laboratorio confirma la infección, el paciente será ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica. El hospital cuenta con siete camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3 especializado en enfermedades infecciosas de alto riesgo. Además del seguimiento médico, el Ministerio de Sanidad habilitó un dispositivo de atención telefónica permanente y acompañamiento continuo de profesionales de salud mental para asistir emocionalmente a los pasajeros durante la cuarentena.