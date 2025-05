Mauricio Macri sobre el rechazo de Ficha Limpia: "Las reglas del juego las pueden poner delincuentes"

El ex presidente Mauricio Macri, junto a la candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, expresaron su descontento sobre el rechazo de Ficha Limpia en el Congreso, en el programa conducido por Luis Majul, de La Nación+.

El miércoles 7 de mayo, el Senado rechazó el proyecto de ley que iba a imposibilitar una candidatura nacional de Cristina Fernández de Kirchner y de todo aquel que tenga una condena en segunda instancia por haber cometido un delito de corrupción.

En ese contexto, Macri expresó: "Es difícil pedir a la gente que venga a invertir en un país donde las reglas del juego las pueden poner delincuentes, delincuentes condenados".

"Nos tiene que llevar a pensar que no van a salirse con la suya de vuelta los de la oscuridad, los poderosos que quieren seguir manejando el sistema entre pocos y que la condena que, cada tanto les llega y tarde, la pueden sortear de vuelta", agregó.

Silvia Lospennato, Luis Majul y Mauricio Macri

Por su parte, Silvia Lospennato, manifestó: "Bueno, hay una única verdad que es incontrastable, que es que el Presidente se comprometió con todos los argentinos que iba a haber ley de ficha limpia y no cumplió".

" Me defraudó a mí y a todos los argentinos . No cumplió porque no quiso o porque no pudo, pero no cumplió. Hizo que todo el trabajo que nos había costado llegar a la media sanción de diputados se perdiera".

Además, advirtió que si Javier Milei "sabía que no estaban los votos, debió retirar la ley". Y añadió que "si entonces estaban los votos, el que lo traicionó al presidente fueron los senadores".

A su vez, Lospennato criticó que en lugar de que el Presidente dijera que "lo traicionó (Carlos) Rovira, que es el jefe de los senadores de Misiones, salió a acusarnos a los que venimos luchando por esta ley hace años, a los que venimos luchando junto a la sociedad civil organizada, con Gastón Marra, con Fanny Mandelbaum, los tengo que nombrar porque se pusieron esta campaña al hombro con miles de argentinos".

"Perdió la Argentina, perdió la credibilidad de un país, porque en este país gana la impunidad". "Los corruptos defienden a los corruptos y le garantizan impunidad", aseguró.