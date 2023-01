Entre los dólares escasos y la política, planificar el 2023 ya es una odisea

La pregunta que hoy se hacen las empresas para poder planificar su 2023, es qué sectores elegirá Sergio Massa para beneficiar a la hora de asignar el bien más escaso que tiene la economía: el remanente de reservas que el BCRA destina para pagar importaciones.

No hay mucho espacio para la generosidad. El ministro le prometió mejorar el acceso a divisas a todas las compañías que firmaron el programa Precios Justos. También debe sostener el funcionamiento de aquellas que tienen efecto cadena en el resto de la actividad, como sucede con las terminales automotrices. El goteo, no obstante, sigue siendo escaso.

Diciembre fue un mes dedicado a la acumulación. La puesta en marcha del dólar soja 2 ayudó cumplir las metas de reservas. También fue clave el aporte que hizo China, que adeudaba parte del financiamiento de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz. El objetivo se cumplió, pero los recursos tienen que durar todo el primer trimestre, porque alternativas para reemplazarlos hay, pero certezas de cuándo llegan, no.

Economía espera recibir durante el verano fondos de organismos internacionales ya aprobados. También apuesta a poner en marcha la licitación del espectro radioeléctrico para las redes de 5G. La duda más grande la aporta el campo, porque su rendimiento está atado al clima, y las perspectivas no terminan de ser tranquilizadoras. A eso hay que agregarle que el enfriamiento de la economía china provocó caídas en la cotización de la soja y el maíz en Chicago, con lo cual este año los precios no compensarían el menor volumen.

Con ese combo en la mano, más la conversión autorizada de yuanes del swap con el Banco Popular Chino por el equivalente a u$s 5000 millones, tienen que lograr que la actividad industrial no se pinche más. Los últimos datos del Indec correspondientes a noviembre muestran que los sectores que sostienen el repunte no son los que más pesan a nivel general. La mayor variación la consiguió el rubro "Otros equipos, aparatos e instrumentos", con 9,4% anual. Esa denominación engloba a aparatos eléctricos, computadoras, TV, celulares y otros bienes electrónicos. No es difícil identificar aquí a la producción de Tierra del Fuego, impulsada ese mes por el Mundial.

Según Ecolatina, la importación de insumos se redujo 6% en el segundo semestre, y la tendencia probablemente se mantenga. El SIRA está destinado a ser la llave diaria de la administración de reservas, y a menos que aparezcan billetes que no estaban en alguna cuenta (el blanqueo) la pelea por los dólares este año será aún más intensa.

