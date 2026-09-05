Confirmado Ley de Sucesiones | Si una vivienda sigue a nombre de un fallecido, los herederos deben hacer este trámite urgente para no perderla. Fuente: Shutterstock.

Comprender cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de un titular fallecido y los procedimientos necesarios para transferirla a los herederos es fundamental para prevenir inconvenientes futuros relacionados con impuestos, administración y la gestión del inmueble.

La normativa española no establece un plazo específico, sin embargo, existen límites fiscales y procesos administrativos que determinan el ritmo de esta transición.

La transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona no solo provoca un impacto emocional significativo, sino que también conlleva una serie de trámites legales y fiscales que los herederos deben gestionar. En España, uno de los activos más comunes en una herencia es la vivienda familiar, cuyo estatus registral puede continuar a nombre del fallecido incluso años después del deceso.

Ley de sucesiones | Cuánto tiempo puede estar una vivienda a nombre de un fallecido y cómo cambiarlo (foto: archivo).

Duración de la propiedad a nombre del fallecido

En contraposición a la percepción general, no se estipula un plazo legal máximo para llevar a cabo la modificación de la titularidad de una inmueble tras el fallecimiento de su propietario.

En España, la normativa vigente no exige que el nuevo propietario efectúe este procedimiento en un periodo concreto, por lo que una vivienda puede continuar figurando en el Registro de la Propiedad a nombre del difunto durante un largo tiempo si no se toman las medidas oportunas.

No obstante, a pesar de que no se encuentre definido un límite temporal para el cambio de titularidad de manera expresa, la omisión de estos trámites puede dar lugar a complicaciones.

Mantener un inmueble a nombre de una persona fallecida imposibilita a los herederos la capacidad de venderlo, alquilarlo legalmente o establecer gravámenes sobre el mismo, tales como hipotecas o contratos de arrendamiento formales. Esto acontece porque el heredero no posee oficialmente la propiedad hasta que su nombre es inscrito en el registro correspondiente.

Adicionalmente, desde una óptica legal, ciertos plazos vinculados a obligaciones fiscales pueden influir en la necesidad de actuar con prontitud.

Por ejemplo, los herederos cuentan con un plazo general de seis meses desde el deceso para saldar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones así como la plusvalía municipal en diversas comunidades autónomas, aunque se permite solicitar una extensión de seis meses adicionales si esta acción se lleva a cabo dentro de los primeros cinco meses.

La falta de cumplimiento de estos plazos puede dar lugar a recargos e intereses que incrementan la carga tributaria.

Ley de sucesiones | Cuánto tiempo puede estar una vivienda a nombre de un fallecido y cómo cambiarlo (foto: archivo).

Cambio de titularidad en viviendas heredadas: requisitos y plazos

El primer paso para que una vivienda pase legalmente a nombre de los herederos es aceptar la herencia y formalizarla ante notario. Esto incluye recopilar documentos esenciales como el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad y la escritura de aceptación de herencia, que deben presentarse para iniciar el proceso formal.

Una vez aceptada la herencia, el heredero debe liquidar los impuestos correspondientes y solicitar la escritura pública de adjudicación de los bienes. Con la escritura en mano se procede al siguiente paso clave: inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad a su nombre. Este registro es esencial para que la transmisión sea válida frente a terceros y permite al nuevo propietario gestionar el inmueble con plena capacidad legal.

Aunque el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad no tiene un límite estricto de tiempo, el propio órgano registral suele tener plazos internos de gestión: una vez se presenta toda la documentación completa y acreditado el pago de impuestos, la inscripción se suele despachar en unos 15 días hábiles. Esto agiliza la formalización y otorga seguridad jurídica a los herederos.

Además de este trámite, es recomendable actualizar la titularidad en otras bases de datos oficiales, como el Catastro Inmobiliario, donde el cambio debe reflejarse habitualmente en un plazo de dos meses desde la transmisión, aunque este trámite no tiene coste si se realiza directamente por el interesado.

Actualizar estos datos ayuda a evitar problemas con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos municipales que podrían seguir figurando a nombre del fallecido si no se actualizan.

Riesgos y consecuencias de postergar tu trámite

Desde un enfoque fiscal, la postergación de la declaración y el pago del Impuesto de Sucesiones más allá de los plazos establecidos puede derivar en recargos e intereses, así como en posibles sanciones. La recomendación general de los especialistas es que los herederos actúen con prontitud para gestionar la herencia y el cambio de titularidad a la mayor brevedad, así evitando incertidumbres y costos adicionales.

Aunque la legislación no impide que la vivienda permanezca a nombre del fallecido, demorar el cambio de titularidad puede acarrear problemas prácticos y legales.

El heredero no posee la capacidad de vender ni hipotecar la propiedad hasta que la escritura de aceptación de herencia esté debidamente inscrita, lo cual puede obstaculizar operaciones inmobiliarias significativas si se requiere liquidez o se prevé un cambio de residencia, por ejemplo.

Aunque la vivienda puede continuar a nombre del fallecido sin un límite temporal estricto, el proceso de aceptación de la herencia, pago de impuestos y registro de la propiedad establece el camino para que los herederos ejerzan plenamente sus derechos sobre el inmueble. Actuar con información precisa y sincronizar el proceso legal con los plazos fiscales es esencial para evitar inconvenientes y garantizar un cambio de titularidad sin contratiempos.