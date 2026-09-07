Emigrar se convirtió en una alternativa para muchos jóvenes que buscan nuevas oportunidades laborales, mejores ingresos o la posibilidad de ahorrar. Entre los destinos más elegidos aparece Australia, aunque alrededor de mudarse al país también existen numerosos mitos sobre los salarios, el costo de vida y las posibilidades de conseguir trabajo.

Tomás Carignano, un argentino que vive en Australia desde hace siete años, comparte su experiencia en redes sociales y decidió responder algunas de las dudas más frecuentes de quienes evalúan emigrar. Entre ellas, habló sobre el alquiler, el nivel de inglés necesario y la posibilidad de conseguir empleos bien remunerados.

Cuánto cuesta vivir en Australia

Según explicó Tomás, Australia permite ahorrar, aunque advirtió que se trata de uno de los países más caros del mundo. Uno de los principales gastos es la vivienda: el argentino contó que una persona puede llegar a pagar casi 1.000 dólares estadounidenses por mes por una casa compartida.

El joven también desmintió la idea de que para trabajar en el país sea indispensable hablar inglés perfecto o contar con experiencia local en todos los casos. Según su experiencia, conoce a latinos que lograron insertarse en sectores como IT, ingeniería, salud, arquitectura y contaduría, aunque determinadas profesiones sí requieren conocimientos específicos y un mayor dominio del idioma.

Los trabajos con los que llegó a ganar miles de dólares

Una de las experiencias que más llamó la atención fue la que tuvo trabajando en el campo. Tomás contó que llegó a trabajar 94 horas por semana durante la época de siembra y que cobraba unos 2.500 dólares australianos semanales después de impuestos.

También recordó otros empleos que tuvo durante sus siete años en Australia. En la minería llegó a ganar el equivalente a unos 1.393 euros por semana, mientras que trabajando en una granja solar, donde instalaba paneles, alcanzó aproximadamente 1.300 euros semanales.

La clave para conseguir buenos salarios

Para Tomás, la posibilidad de alcanzar ingresos elevados está relacionada principalmente con el sector elegido y la cantidad de horas de trabajo. “Hay que elegir ciertos sectores y estar dispuesto a trabajar 50, 60, 70 u 80 horas por semana”, explicó al hablar de su experiencia.

El argentino aseguró que existen lugares donde es posible ahorrar una suma importante, aunque aclaró que el ritmo laboral puede ser muy exigente. En su caso, la jornada de 94 horas durante la siembra no le resultaba tan agotadora como podría parecer porque pasaba gran parte del día sentado en un tractor.

Por eso, su experiencia también sirve para poner en perspectiva uno de los principales mitos sobre emigrar a Australia: los salarios pueden ser muy altos, pero no necesariamente implican una vida fácil ni un enriquecimiento rápido. Según Tomás, para lograr una diferencia económica importante hay que considerar el costo de vida y, en muchos casos, estar dispuesto a trabajar muchas horas.