Confirmado por la Ley Sucesiones | Cuánto tiempo puede estar una vivienda a nombre de un fallecido y cómo modificarlo.

Comprender cuánto tiempo puede permanecer una propiedad a nombre de un titular fallecido y los procedimientos necesarios para transferirla a los herederos es fundamental para prevenir inconvenientes futuros relacionados con impuestos, administración y la gestión del inmueble.

La normativa española no establece un plazo específico, sin embargo, existen límites fiscales y procesos administrativos que determinan el ritmo de esta transición.

La transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona no solo provoca un impacto emocional significativo, sino que también conlleva una serie de trámites legales y fiscales que los herederos deben gestionar.

En España, uno de los activos más comunes en una herencia es la vivienda familiar, cuyo estatus registral puede continuar a nombre del fallecido incluso años después del deceso.

Ley de Sucesiones | Cuánto tiempo puede estar una vivienda a nombre de un fallecido y cómo modificarlo. (Fuente: Shutterstock).

Tiempo de una casa a nombre del fallecido

Contrario a lo que muchos creen, no existe un plazo legal máximo para modificar la titularidad de una vivienda tras el fallecimiento de su propietario. En España, la normativa no impone que el nuevo propietario realice este procedimiento en un plazo específico, por lo que una propiedad puede continuar registrada a nombre del fallecido durante años si no se toman las medidas correspondientes.

No obstante, aunque no exista un límite temporal expresamente estipulado para el cambio de titularidad, no efectuar estos trámites puede generar complicaciones. Mantener la propiedad a nombre de una persona fallecida restringe a los herederos en la posibilidad de vender o alquilar la vivienda legalmente, así como de constituir gravámenes sobre ella, como hipotecas o arrendamientos formales. Esto se debe a que el heredero no ostenta oficialmente la propiedad hasta que su nombre aparece en el registro.

Adicionalmente, desde una perspectiva legal, determinados plazos vinculados a obligaciones fiscales pueden afectar la conveniencia de actuar con prontitud.

Por ejemplo, los herederos cuentan con un plazo general de seis meses desde la fecha de fallecimiento para liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y la plusvalía municipal en diversas comunidades autónomas, aunque es factible solicitar una prórroga de otros seis meses si se realiza dentro de los primeros cinco meses. No cumplir con estos plazos podría resultar en recargos e intereses que incrementan la carga fiscal.

Ley de Sucesiones | Cuánto tiempo puede estar una vivienda a nombre de un fallecido y cómo modificarlo. (Fuente: Shutterstock)

Cambio de titularidad en viviendas heredadas: requisitos y plazos

El primer paso para que una vivienda pase legalmente a nombre de los herederos es aceptar la herencia y formalizarla ante notario. Esto incluye recopilar documentos esenciales como el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad y la escritura de aceptación de herencia, que deben presentarse para iniciar el proceso formal.

Una vez aceptada la herencia, el heredero debe liquidar los impuestos correspondientes y solicitar la escritura pública de adjudicación de los bienes. Con la escritura en mano se procede al siguiente paso clave: inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad a su nombre.

Este registro es esencial para que la transmisión sea válida frente a terceros y permite al nuevo propietario gestionar el inmueble con plena capacidad legal. Aunque el cambio de titularidad en el Registro de la Propiedad no tiene un límite estricto de tiempo, el propio órgano registral suele tener plazos internos de gestión: una vez se presenta toda la documentación completa y acreditado el pago de impuestos, la inscripción se suele despachar en unos 15 días hábiles.

Esto agiliza la formalización y otorga seguridad jurídica a los herederos. Además de este trámite, es recomendable actualizar la titularidad en otras bases de datos oficiales, como el Catastro Inmobiliario, donde el cambio debe reflejarse habitualmente en un plazo de dos meses desde la transmisión, aunque este trámite no tiene coste si se realiza directamente por el interesado.

Actualizar estos datos ayuda a evitar problemas con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y otros tributos municipales que podrían seguir figurando a nombre del fallecido si no se actualizan.

Riesgos y consecuencias de retrasar tu trámite

Desde un enfoque fiscal, la postergación de la declaración y el pago del Impuesto de Sucesiones más allá de los plazos establecidos puede resultar en recargos e intereses, así como en posibles sanciones.

La recomendación general de los especialistas es que los herederos actúen con celeridad para gestionar la herencia y el cambio de titularidad a la mayor brevedad, evitando así incertidumbres y costos adicionales.

Aunque la legislación no impide que la vivienda permanezca a nombre del fallecido, demorar el cambio de titularidad puede acarrear problemas prácticos y legales.

El heredero carece de la capacidad de vender ni hipotecar la propiedad hasta que la escritura de aceptación de herencia esté debidamente inscrita, lo que puede obstaculizar operaciones inmobiliarias significativas si se requiere liquidez o se planea un cambio de residencia, por ejemplo.

Aunque la vivienda puede continuar a nombre del fallecido sin un límite temporal estricto, el proceso de aceptación de la herencia, pago de impuestos y registro de la propiedad establece el camino para que los herederos ejerzan plenamente sus derechos sobre el inmueble. Actuar con información precisa y sincronizar el proceso legal con los plazos fiscales es esencial para evitar inconvenientes y garantizar un cambio de titularidad sin contratiempos.