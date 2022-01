Orgía monetaria: cómo protegerse contra la licuación del dólar promovida por la FED

Entre inflación y burbuja, la Fed siempre priorizará a la burbuja

Para ubicar esta nota en perspectiva resulta indispensable considerar que desde el 2008 hasta la actualidad la FED ha implementado cuatro rondas de Flexibilización Cuantitativa (QE) lo que significa emisión masiva de dólares contra la compra de bonos.

Esta actitud de la FED le "saca bonos" al mercado y a cambio le entrega enormes cantidades de efectivo para gastárselos en acciones. Con los cuatro QEs sumados se ha emitido aproximadamente el equivalente al 40% de un PBI norteamericano, lo cual es un monumental tamaño de emisión. Toda esa emisión se fue desesperadamente a comprar activos financieros reflacionantes para esquivar la intencional licuación del dólar promovida por la FED. De esta forma, en esta orgía de emisión monetaria resulta interesante considerar ganadores y perdedores relativos.

Aceleración inflacionaria y colapso de la burbuja: el dilema y la prioridad de la FED



Analizaremos tres períodos:

Septiembre 2008 hasta diciembre 2019: un poco antes de la quiebra de Lehman Brothers en 2008, un poco antes del Covid 2020 y con QE1, QE2 y QE3 adentro Diciembre 2019 hasta diciembre 2021: un poco antes del Covid 2020 y con QE4 adentro Septiembre 2008 hasta diciembre 2021: de punta a punta con las dos crisis adentro y todos los QEs adentro.

Además, consideraremos los siguientes ETFs:

EEM: ETF que replica acciones con cierta diversificación para mercados emergentes

FXI: ETF que replica acciones en China

EWZ: ETF que replica acciones en Brasil

QQQ: ETF que replica acciones tecnológicas de Estados Unidos

GLD: ETF que replica al oro





Los retornos ajustados por dividendos en estos tres periodos son los siguientes:

Septiembre 2008 hasta diciembre 2019:

EEM: +42% FXI: +35% EWZ: -7% QQQ: +416% GLD: +75%

Diciembre 2019 hasta diciembre 2021

EEM: +13% FXI: -13% EWZ: -34% QQQ: +92% GLD: +18%

Septiembre 2008 hasta diciembre 2021

EEM: +61% FXI: +18% EWZ: -38% QQQ: +892% GLD: +107%





Sigue la fiesta en Wall Street, pero con más ruido: proyectan subas de hasta 11% en 2022



Los bonos cierran 2021 con pérdidas de 15% pero las acciones en pesos le ganaron a la inflación



Una catástrofe con sabor a caipiriña

Concentrándonos en el catastrófico retorno relativo entre Brasil y acciones tecnológicas de Estados Unidos por ejemplo, Brasil ni siquiera pudo compartir el signo de los retornos en ninguno de los tres períodos considerados. La underperformance (menor retorno) del mercado de acciones de Brasil en estos 13 interminables y sumamente rentables años de burbuja global (2008 hasta 2021) han sido verdaderamente lamentables y esto no descuenta totalmente lo que le podrían hacer al mercado accionario de Brasil si Lula llegase a ganar las elecciones. Es suficiente con mirar lo ocurrido en Argentina 2019 o en Chile 2021 para imaginar lo destructivo que puede ser un shock político en lo referente a la preservación de valor. Lo de Brasil probablemente no terminó acá.

El "verdadero oro"

Si al inicio de septiembre 2008 un inversor hubiese colocado u$s 1.000 en EWZ , hoy tendría u$s 620. Si, por el contrario, ese mismo inversor hubiese colocado u$s 1.000 en acciones tecnológicas de Estados Unidos, hoy tendría u$s 9.920. De esta forma, el rendimiento relativo del QQQ sobre el EWZ es de +1.500%.

Si este mismo cálculo lo realizamos para acciones chinas , u$s 1.000 en 2008 se hubieran transformado en u$s 1.180. De esta forma, el rendimiento relativo del QQQ sobre el FXI es de +740%.

Y finalmente el oro , el cual atravesó los 13 años más obscenos de emisión monetaria global funcionó muy mediocremente como "protector devaluatorio". Entonces, u$s 1.000 invertidos en oro desde 2008 a la actualidad se hubiesen transformado en u$s 2.070. De esta forma, el rendimiento relativo del QQQ sobre GLD es de +379%.

Resulta bastante evidente que "el verdadero oro" en todos estos años de mega emisión monetaria han sido las acciones de calidad en Estados Unidos, especialmente las tecnológicas.

La licuación y la reflación en perspectiva

El équity emergente como concepto es una absoluta pérdida de tiempo y retorno. El oro es relativamente estéril en la protección contra la licuación del dólar. La reflación pasa por criptos y équity tecnológico aun con suba de tasas.

Para dimensionarlo a largo plazo, desde los mínimos de la crisis anterior (marzo 2009) hasta la actualidad, el QQQ está +1628% arriba. O sea, si desde el 2009 te quedaste en efectivo con los mismos u$s 1.000 originales, hoy comprarías solamente el 5% del QQQ original (u$s 1.000 alternativos invertidos en QQQ desde el 2009 se transformaron hoy en explosivos u$s 17.280 dólares).

De esta forma, la devaluación del dólar contra acciones tecnológicas fue nada más y nada menos que de 95% (u$s 1.000 encanutados en efectivo versus u$s 17.280). Por si quedaba alguna duda que la estrategia intencional de la FED es licuarnos hasta el infinito, esta cifra literalmente rompe los ojos y culmina el debate. Como podemos observar, la licuación que viene ejecutando la Reserva Federal es bestial y estar en el lado equivocado de la reflación a uno lo deja triturado : por ejemplo, las acciones emergentes en general han tenido un retorno absoluto y relativo bíblicamente espantoso.

Criptomonedas en Argentina: qué pasará con la extensión del impuesto al cheque



La nueva trampa de liquidez

De esta forma, resulta bastante evidente que la mejor forma de protección contra la licuación del dólar promovida sistemáticamente por la Reserva Federal desde el 2008 fueron las acciones de calidad estadounidenses, especialmente las tecnológicas .

Resulta relevante marcar este patrón de comportamiento en vistas de 2022, que será un año muy cargado de inflación en Estados Unidos y, por lo tanto, una FED que a desgano deberá tornarse en más restrictiva a nivel monetario. Pero recuerden: entre inflación y burbuja la Fed siempre priorizará a la burbuja.

A la luz de lo que se observa desde el 2008 parecería que la mejor forma de protección contra la inflación sería la "reflación en acciones de calidad estadounidenses" a pesar del formidable rally que han tenido desde inicios de la crisis del Covid. A pesar de lo lamentables que han sido los retornos relativos en acciones emergentes, no por estar baratas justificaría un posicionamiento agresivo en este asset class, en especial por lo que se nos viene en inmediato para el 2022.

Cuáles son las tendencias, riesgos y sorpresas a tener en cuenta este 2022



¿La inflación como freno?

La FED estará obligada a ser más hawkish (restrictiva a nivel monetario) en 2022 de lo que estuvo a lo largo de todos estos años de reflación desde el 2008.

En estos 13 interminables años de mega emisión, es la primera vez que la FED enfrenta un serio problema inflacionario . Normalmente cuando la Reserva Federal comienza a subir tasas de interés, Estados Unidos se convierte en una aspiradora de dólares que se van de economías emergentes poniendo presión devaluatoria a sus monedas locales.

Dado que los ETFs de emergentes cotizan implícitamente en moneda local, ese primer factor los perjudicaría. En segundo lugar, una FED que sube tasas normalmente pone presión a commodites que suelen ser la principal razón de rebote económico en emergentes, complicando también este segundo frente.

Quizá el momento de armar posiciones en emergentes no sea enero 2022 sino junio 2022, momento en el que según Jerome Powell la inflación estadounidense comenzaría a desacelerar y eso de alguna forma liberaría de presión restrictiva a la FED.

Para el largo plazo queda claro que los posicionamientos sistemáticos en acciones emergentes son una absoluta pérdida de tiempo y retorno. El mismo razonamiento aplica al oro. Las acciones de mercados emergentes pueden ofrecer buenos rebotes, pero son sólo eso, rebotes estériles en el universo cósmico.