El Plan Felices Fiestas: bajar aún más la inflación

Fin de año diferente a los clásicos en la Argentina: llega diciembre y hasta ahora siempre se especulaba con repartos de plan dulces y otros clásicos justicialistas . También aparecían en la cercanía de las fiestas los fantasmas de las posibles tomas o saqueos de supermercados alimentadas por los que se "autopercibían" como " dirigentes sociales ".

El capital político del gobierno es la reducción de la inflación . Y no lo quiere poner en juego con la apertura del cepo . Ya el mercado descuenta esquema "Mostaza Merlo" con el paso a paso en el levantamiento de las restricciones. Imaginemos que si se acaba con el cepo, y si el dólar oficial salta el 10% implicaría volver a tener una inflación mensual acaso del 4%. No es nada comparado con el 25,5% de suba del IPC en diciembre del 2023, pero es indigerible especialmente cuando ya se empiece a jugar la carrera electoral. Es retroceder varios casilleros que no está dispuesto a convalidarse.

Banco Central

El mejor plan social para el gobierno es la muerte de la inflación. No al pan dulce justicialista. Por ello, para este fin de año se apuesta a que ronde el 2%. El precio internacional del petróleo se estabilizó con el cese del fuego entre Israel y Hezbollah. No deberían subir las naftas en diciembre, pero quizás se habilite 2% por el "crawling peg" y por alguna actualización impositiva. Lo define Luis Caputo en estas últimas dos jornadas de noviembre.

El verano cambiario se presenta muy calmo. Muy aburrido. Hay que remontarse varios años para encontrar expectativas similares a las de esta temporada 2025. El campo se apresta a dar buenas noticias nuevamente. ¿La soja es libertaria? El primer gran paso es la lluvia. Y en ese sentido viene en positivo el nivel de precipitaciones hasta ahora. No hay pronósticos de una Niña complicada para el sector. El área sembrada hasta ahora es muy alta. Es curioso lo sucedido este 2024 con los productores. Una buena parte de ellos tardó en vender y debieron asumir fuertes pérdidas. El dólar bajó al igual que los precios internacionales . Y se perdieron las altas tasas en pesos que ahora también van en descenso.

No es culpa de los productores: a decir verdad ni el analista más optimista de Wall Street aguardaba un fin de año con una brecha cambiaria menor al 9% y el dólar libre cerca de $1.100.

La pena de muerte que le impuso Javier Milei a la inflación va también por la desaceleración del "crawling peg" al 1%. El ancla se tiene que mover menos en el fondo del río. Fija como la fiscal y monetaria. Hay que acostumbrarse a un tipo de cambio apreciado por bastante tiempo. La Convertibilidad duró 10 años. El esquema actual es más flexible ante la aparición de cisnes negros como le surgieron al "1 a 1" desde 1997 en adelante, con la crisis del sudeste asiático, Brasil y la caída internacional en el precio de los commodities.

Ahora hay equilibrio fiscal . Juan Pablo Nicolini, ex rector de la Universidad Di Tella y hoy en la Reserva Federal de Minneapolis, sostiene un punto interesante: si la Convertibilidad hubiera tenido superávit fiscal de 1% desde 1993, hoy seguiría vigente o quizás el dólar debajo de $1 y el PBI per cápita sería del doble. Pero no sirve llorar ahora. Al menos que sirva de ejemplo.

El nivel actual del tipo de cambio trae ruido. No hay más uruguayos vaciando farmacias en Buenos Aires o chilenos en Mendoza. Desde Fray Bentos a nadie se le ocurre cruzar el río Uruguay. Una particularidad: el costo de construcción hoy es mayor al valor del precio del metro cuadrado en muchas zonas del AMBA. Ello refleja el costo argentino elevado que debe bajarse rápidamente pero, al mismo tiempo, que el precio de los inmuebles debería ir en ascenso en los próximos meses.

Se acerca el festejo del primer año del gobierno. Y la realidad es que la Argentina sorprende. A los mensajes de los Premio Nobel Tom Sargent y Edmund Phelps, el martes próximo se sumará el de Arthur Laffer, que se reunirá con Luis Caputo y por la tarde con Javier Milei. Al día siguiente se presentará en la Universidad Católica Argentina .

Además de ser célebre por la "curva", Laffer se hizo más influyente durante la administración Reagan, quien lo designó miembro del Consejo Asesor de Política Económica. Precisamente Javier Milei siempre destacó la gestión económica de Ronald Reagan por las desregulaciones lanzadas y sus embestidas a gremios.

¿Y la actividad económica? ¿Puede ser el flanco débil del plan? Todo lo que es cuotas sube. Producción de autos, electrodomésticos, motos. Consumo masivo, tarda. Planchado. Mostaza Merlo de nuevo: paso a paso.

"Hace meses proyectábamos que la actividad se recuperaría secuencialmente en el tercer trimestre, tras la dramática caída observada en la primera mitad del año. A pesar de que la actividad disminuyó en el mes, el trimestre finalizó con un rebote muy fuerte", destacó un informe anoche del JP Morgan sobre la Argentina.

"Como se expresa en nuestra perspectiva para 2025, nuestro escenario base es un período sostenido de crecimiento por delante, lo que no debería ser una sorpresa dado. Sobre una base más cíclica, se han alineado una serie de factores: la inflación va a continuar su tendencia a la baja, el 'crowding in' está en un proceso de aceleración y el gasto de capital en sectores seleccionados se ha beneficiado del RIGI ", agrega.

Por si fuera poco, el mercado sigue dando buenas novedades. Ayer se realizó la licitación de deuda del Tesoro habitual y se convalidó una tasa efectiva mensual de 2,7% a octubre del 2025. Inesperadamente baja. Lo insólito es que puede ser muy atractiva esa tasa habida cuenta de la desinflación que se puede venir en los meses subsiguientes.

Al fin y al cabo, hace un año nadie vio que la inflación mensual a fines del 2024 iba a estar por debajo de 3%. ¿Y si nadie está viendo que la inflación mensual para fines del 2025 puede estar por debajo del 1%?

Se acerca la época de balances. No los de la Bolsa. Los del primer año de la gestión Milei. Y luego el de 2024 en general. Que sea sólo el inicio.