Corea del Norte está ultimando las obras de su tramo del nuevo puente sobre el río Yalu con China, un proyecto que llevaba mucho tiempo paralizado, lo que sugiere una inauguración inminente tras más de una década de retrasos, según informó el miércoles una empresa de análisis surcoreana.

Estas obras se realizan tras los esfuerzos de Pekín, desde finales de 2025, por volver a atraer a Pionyang a su órbita, después de que la pandemia de COVID-19 paralizara los intercambios y el líder Kim Jong-un reforzara los lazos con Moscú enviando tropas y armas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

La megaobra que uniría a China y Corea del Norte

Las obras estructurales de una instalación de aduanas e inmigración en el lado norcoreano del puente, de 3 kilómetros de longitud, estarán prácticamente terminadas a principios de septiembre, según SI Analytics, una empresa dedicada al análisis de imágenes de satélite.

“Recurriendo a su característica campaña táctica de la ‘batalla rápida’, Corea del Norte ha llevado a cabo con eficacia en tan solo cuatro meses un proyecto que llevaba 12 años estancado”, señaló en un informe que analizaba imágenes de satélite de la zona.

También señaló los últimos indicios de finalización, como el asfaltado de la carretera, el ajardinamiento del perímetro y la eliminación de los edificios auxiliares de apoyo.

La nueva obra uniría a China y Corea del Norte. ChatGPT

No hubo respuesta inmediata a los mensajes de fax y correo electrónico de Reuters en los que se solicitaban comentarios a responsables norcoreanos y chinos.

El paso fronterizo

Corea del Norte construyó un gran puesto fronterizo en la entrada del puente, añadió SI Analytics, en el que figura su nombre oficial, la República Popular Democrática de Corea, junto a una gran bandera nacional.

China terminó el puente de doble calzada en 2014 con el objetivo de conectar las zonas de libre comercio de su ciudad nororiental de Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju.

El puente tenía por objeto simbolizar una nueva era en las relaciones entre los vecinos, como parte de los esfuerzos de Pekín por convencer a Pionyang de que emprendiera reformas económicas cautelosas y orientadas a la exportación.

Sin embargo, el deterioro de las relaciones debido a las continuas pruebas nucleares de Pionyang hizo que Corea del Norte dejara sin terminar su lado del puente, que terminaba abruptamente en un campo.

En medio del nuevo deshielo en las relaciones, las obras del puente se han reanudado tras la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Corea del Norte en junio, y los países vecinos han restablecido los servicios de tren de pasajeros y los vuelos directos entre sus capitales.

En mayo, imágenes de satélite mostraron que, en el lado chino del nuevo puente, aún sin inaugurar, se habían pintado marcas viales con las indicaciones “Carril de entrada para camiones” y “Carril de entrada para vehículos de pasajeros”.