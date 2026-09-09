Qué diferencia hay entre el cacao y la cocoa: en qué casos usar cada uno

Si alguna vez te has parado frente al estante del supermercado dudando sobre cuál empaque llevar para tu receta, no estás solo. Aunque suelen utilizarse como sinónimos en la cocina cotidiana, el cacao en polvo y la cocoa no son lo mismo.

Ambos ingredientes provienen de la misma semilla del árbol Theobroma cacao, pero difieren radicalmente en su proceso de elaboración, nivel de procesamiento térmico, perfil nutricional y sabor final. Conocer estas discrepancias te permitirá mejorar el resultado de tus postres, optimizar tus bebidas y aprovechar al máximo sus beneficios para la salud cotidiana.

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¿De dónde se obtienen el cacao y la cocoa?

La divergencia principal nace en la etapa industrial de transformación del grano de cacao. Según información divulgada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), el cacao es la materia prima agrícola pura que se obtiene tras cosechar, fermentar y secar las semillas, moliéndolas a bajas temperaturas para conservar sus propiedades naturales intactas.

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica que la cocoa es el polvo resultante tras someter los granos a tostado a altas temperaturas y prensado industrial para extraer la manteca de cacao. Adicionalmente, muchas marcas aplican el “proceso holandés” o alcalinización, un tratamiento químico que neutraliza la acidez natural del ingrediente, oscurece su color y suaviza su sabor.

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¿Qué propiedades nutricionales conserva cada ingrediente?

El impacto en el valor nutricional de cada opción es significativo debido al grado de exposición al calor:

Cacao puro en polvo: Es considerado un superalimento. Conserva intactos sus compuestos bioactivos, destacando sus altos niveles de antioxidantes (flavonoides), teobromina, hierro, magnesio y fibra. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), este estado natural ayuda a la salud cardiovascular y al estado de ánimo.

Cocoa comercial: Al procesarse térmicamente, pierde una porción considerable de sus flavonoides originales. La Comisión del Codex Alimentarius (FAO/OMS) señala que la cocoa se clasifica formalmente según su porcentaje de grasa remanente (desde cocoa rica en grasa hasta desgrasada), pudiendo contener azúcares o lácteos añadidos según la marca.

¿En qué casos conviene usar cacao y en cuáles cocoa?

Para elegir el ingrediente adecuado, considera el tipo de preparación que vas a realizar:

Cuándo usar cacao en polvo:

Smoothies y batidos saludables: Aporta un sabor intenso, amargo y una dosis máxima de antioxidantes sin azúcares añadidos.

Repostería fitness o vegana: Excelente para bowls de avena, trufas crudas (raw), barras energéticas y puddings de chía.

Platillos con perfil amargo profundo: Ideal si buscas un aroma fuerte y una nota levemente ácida.

Cuándo usar cocoa: