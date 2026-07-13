Para muchas familias, terminar de pagar la vivienda representa mucho más que cerrar una deuda: significa dar el paso final hacia la seguridad jurídica y la propiedad plena del hogar. Con ese objetivo, el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA) de Misiones puso en marcha una promoción que permite cancelar los saldos pendientes de las viviendas con importantes bonificaciones, una medida que busca facilitar el acceso a la escrituración y acelerar los procesos de titularización.

La iniciativa ya se encuentra vigente y está dirigida a los adjudicatarios que aún mantienen cuotas pendientes. A través de descuentos especiales por cancelación anticipada, el organismo provincial busca incentivar la regularización de los planes de amortización y acercar a más familias a la obtención definitiva del título de propiedad.

Deuda habitacional: bonificación y cuotas

En un contexto en el que muchas familias buscan consolidar su patrimonio y reducir compromisos financieros, la propuesta del IPRODHA aparece como una alternativa atractiva para quienes tienen la posibilidad de adelantar pagos.

La resolución establece que quienes cancelen el saldo total de la vivienda en un único desembolso accederán a una bonificación del 15%. Por su parte, aquellos que opten por abonar la deuda en tres cuotas consecutivas podrán obtener un descuento del 10%.

Se trata de un beneficio que puede representar un ahorro significativo para los adjudicatarios y, al mismo tiempo, permitirles avanzar hacia una etapa clave: la escrituración del inmueble.

Qué implica obtener la escritura

La escritura es el documento que acredita formalmente la propiedad de una vivienda. Contar con ella brinda mayor seguridad jurídica y permite a los propietarios disponer plenamente del inmueble.

Además, la titularidad formal facilita una amplia variedad de trámites, desde operaciones de compraventa hasta gestiones vinculadas a sucesiones, créditos o garantías patrimoniales.

Por ese motivo, desde el organismo destacan que cancelar el plan de amortización no solo implica finalizar el compromiso de pago, sino también abrir la puerta a la regularización definitiva de la situación habitacional.

Beneficio para quienes refinanciaron

Uno de los aspectos destacados de la medida es que también alcanza a quienes actualmente poseen un plan de refinanciación.

Según indicaron desde el organismo, los adjudicatarios que hayan renegociado su deuda podrán acceder igualmente a las bonificaciones, ya que los datos necesarios para calcular los saldos y gestionar la cancelación se encuentran incorporados en la base de información institucional.

Esto amplía el universo de beneficiarios y permite que más familias puedan aprovechar las ventajas económicas de la promoción.

Cancelación de deuda: cómo hacer el tramite

Desde el IPRODHA explicaron que el procedimiento para acceder al beneficio es sencillo. Los adjudicatarios deben acercarse a las oficinas del organismo, solicitar el saldo actualizado de amortización y efectuar el pago correspondiente según la modalidad elegida.

Una vez realizada la cancelación, podrán gestionar el certificado que acredita la inexistencia de deuda y comenzar los trámites necesarios para obtener el título de propiedad.

La información vinculada a cada vivienda y a los planes vigentes se encuentra registrada en los sistemas del Instituto, lo que permite agilizar las consultas y los procedimientos administrativos.

Los interesados en acceder a las bonificaciones o conocer el saldo pendiente de su vivienda pueden acercarse a la Casa Central del IPRODHA, ubicada en Roque Pérez 1743 de Posadas, o dirigirse a cualquiera de los Centros de Atención distribuidos en la provincia.

Las oficinas atienden de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. También es posible realizar consultas a través de WhatsApp al 3764-907538 o mediante correo electrónico, donde el organismo brinda información y asesoramiento sobre los pasos necesarios para acceder al beneficio.