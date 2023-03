El gurú que hace soñar a Sergio Massa con la energía cuando no hay apagones

El 11 de febrero hice una juntada por mi cumpleaños, que es el 12. Pasada la media noche, tipo 00:15 para ser exactos, mi jermu propuso soplar la velitas. Me pareció un poco rápido, porque en las fiestas después de la torta como que se habilita que se vaya todo el mundo. Pero tuvo razón.

A las 00:30 se cortó la luz. Hacía mil grados y en la Argentina el verano viene con eso. Puede ser un apagón generalizado, puede ser que se quemen unos pastos, puede tocarte la fase de la mala leche del barrio o puede ser que un globo de pirotecnia le pegue a una subestación eléctrica. Pero el riesgo está. Por eso, actuar antes siempre garpa. Por las dudas. Incluso en un festejo donde supuestamente no pasa nada.

Si tuviera que dar una charla medio ladri en el seminario Debatiendo lo de Siempre la anécdota sería un comienzo ganchero.



En definitiva, la pegada del festejo que le gana a un apagón de casualidad esconde la misma lógica por la que hubo colas en enero para comprar los útiles escolares para marzo. O el mismo concepto por el que se compran bultos en un mayorista: acopiar para ganarle a los aumentos que vendrán.



La idea por la que un empresario remarca más de la cuenta -anticiparse a saltos de costos, ponele- o por lo que un sindicalista pide que el mayor porcentaje de los incrementos salariales lleguen más temprano que tarde. La inflación invita a apurarte, a correr para cubrirte. La inestabilidad te vuelve un velocista de las decisiones. Sin final.



Si luego me tocara participar de la mesa Comparaciones de Trazo Grueso, podría plantear que esta carrera loca de una sociedad inflacionaria es un espejo perfecto que refleja las respuestas que está dando la política, más tentada en discutir mejoras urgentes -justo lo que demanda una población lanzada a toda velocidad- por sobre soluciones para los quilombos más estructurales que no hay tiempo de pensar porque todo se licúa.

Los pesos y los votos

Algo de eso se vio en la aprobación de una nueva moratoria para jubilados sin aportes en el Congreso, de indiscutible justicia para los que necesitan ya una soga porque no cumplen con los requisitos tras años de empleo precario pero también a todas luces un parche sin propuestas sobre la sostenibilidad del sistema previsional, una cuestión que le quema las pestañas a economistas de todo el mundo.

El ex FMI Olivier Blanchard escribió más de 440 páginas con un análisis de medidas posibles sobre el asunto para el gobierno de Francia. Postula baja de haberes, suba de aportes o aumento de la edad , con intervención estatal para los que menos ganan, como alternativas para un castillo de naipes en todos los países.

A todo esto se le suman los desafíos de una población que envejece, donde los mayores tienen más expectativa de vida y con un avance tecnológico que achica el universo de futuros trabajadores activos que podrían aportar en forma solidaria e intergeneracional para mantenerlos. ¿ Habrá algo de eso en las propuestas de reforma jubilatoria que el Gobierno se comprometió a presentarle al Fondo Monetario para fin de este mes , al margen de la celebración de la ley con marcha incluida?

Son temas que suenan muy de largo plazo, ideales para una mesa redonda tipo La Sanata y El Porvenir, pero siempre manda la urgencia por la falta de dólares y una inflación dura de bajar del 6% mensual que amenaza con guzmanizar al ministro de Economía, Sergio Massa, que aún se la banca gracias al lema "soy yo o el caos".

Que se haga la luz

El rubro en el que algo del furioso presente se conecta más claro con un horizonte promisorio es justamente la energía , aún cuando los cortes masivos como los de ayer o los recontra puntuales como los de mi cumpleaños veloz te recuerden que todo está atado con alambre en el mientras tanto.

A Sergio Massa lo influyen mucho las charlas periódicas con Daniel Gerold, el consultor energético de las empresas más importantes del país, con quien tiene vínculo desde 2011

Cada vez que puede, Massa presenta ante el mundo la idea de que estamos a un par de ductos de un cambio groso en la materia: dejar de importar gas para pasar a exportarlo fuerte, con un consecuente ingreso de divisas que podría traducirse en una herramienta de estabilidad macroeconómica.

Lo influyen mucho, suele decirlo, las charlas periódicas con Daniel Gerold, el consultor energético de las empresas más importantes del país, con quien tiene vínculo desde 2011.

Leyó su reporte de Perspectivas del Sector Energético del 16 de febrero y lo tiene a flor de piel. Si se concluye a tiempo el Gasoducto Nestor Kirchner, el pronóstico es de menores costos de importaciones de gas y electricidad para este año. "No lo decimos nosotros, lo dice Gerold que es de referencia en el sector privado", le dijo a la CNN hace unos días.

El Gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, clave para el ingreso de dólares

Pero sobre todo, en el trabajo se anticipa un cambio considerable en la balanza energética desde un déficit de u$s 4000 millones el año pasado hasta un posible superávit de casi u$s 8000 millones para el bienio 2024 y 2025 . "Si una devaluación no reduce las inversiones", aclara el documento. Si se da, puede haber una chance de resolver un temazo. Achicar el impacto de la escasez de divisas.

Mientras le explotaba el celular por idas y vueltas de mensajes sobre qué diablos estaba pasando con el sistema eléctrico interconectado nacional, el equipo económico tal vez no vio información interesante que -otra vez- le llegaba en las últimas horas desde la firma G&G Energy Consultant, la de Gerold.