El Gobierno planea un 2025 con superávit fiscal y una inflación de 8%

El Gobierno mantiene el foco puesto en bajar la inflación y en mantener el déficit a raya. Dos premisas a las que parece no estar dispuesto a renunciar, a pesar de la presión que ejerce hasta el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), por una devaluación, y de la realidad de una economía que muestra fuertes caídas en la industria y en el empleo.

Consultoras, economistas y analistas piensan que le costará mucho al Gobierno seguir bajando los precios y que la inflación puede estancarse en un 4% mensual, Otros creen que si Javier Milei quiere perforar ese piso no tiene otra herramienta que dolarizar.

Javier Milei

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo , no ve con malos ojos una dolarización de la economía, Federico Sturzenegger , flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, no cree en la dolarización .

Los dos ministros, sí coinciden en que la baja de la inflación y el déficit fiscal no son negociables. Es decir, el Gobierno sueña con tener un 8% anual de inflación en 2025 y con superávit fiscal.

La tarea para que eso pase no parece sencilla, aunque no hay que descartar que al Gobierno no le importó que el costo de bajar la inflación fuese una mayor recesión. Siguiendo esa línea si Milei tiene que elegir entre baja de precios o caída de la industria, la elección parece un voto cantado .

Tal vez una muestra de lo que viene se puede reflejar en "El Monitor de Desempeño Industrial (índice MDI)", que adelanta el ciclo de actividad industrial, y que se encontró nuevamente por debajo de 50 (niveles de contracción). Fue el noveno registro consecutivo en esta situación, según un reporte de la Unión Industrial Argentina (UIA) .



Se situó en 44,3 y mostró un incremento de 5,3 p.p en comparación al mismo mes del año pasado.

El indicador permanece en terreno de contracción, pero se aleja de los mínimos alcanzados en enero de este año. El indicador pondera los resultados de la producción, las ventas, el empleo, los tiempos de entrega y los niveles de stock de insumos.

El 38,9% de las empresas encuestadas reportó disminuciones en la producción, el 43,7% en las ventas, el 28,2% en las exportaciones y el 17,3% en el empleo.

En todos los casos, estos porcentajes fueron inferiores a los del relevamiento anterior.