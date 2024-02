El FMI envía los dólares pero la estanflación de la Argentina es inevitable

La situación económica de la Argentina es dramática. Un país endeudado, con cepo, devaluado, con falta de dólares y en estanflación, sólo para nombrar algunos de los problemas que el Gobierno y el resto de los argentinos deben enfrentar. Claro, a esto hay que sumarle los temas sociales como la pobreza, que alcanza el 40%, una educación en decadencia y un crecimiento de la desigualdad que amenaza cada día con llevarse puesta a la clase media.

En el medio de esta situación el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a un nuevo acuerdo con la Argentina y destrabó el desembolso de u$s 4700 millones. El acuerdo se basa en la que el Fondo aprobó las metas trimestrales del plan de pago de la deuda que la Argentina contrajo en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri por un total de u$s 56.000 millones. Luego ese acuerdo fue renegociado por Martín Guzmán, el ex ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

El FMI detalla que el plan del Gobierno es " ambicioso " y enfrenta correcciones que fueron evitadas por sus antecesores. Y si bien avala la hoja de ruta, el organismo advierte por los riesgos que significan llevar a cabo dicho plan. "El camino hacia la estabilización será complicado" , reconoce el informe del staff técnico que se presentó al Directorio del Fondo y que publicó la periodista Patricia Valli en este mismo medio.

Acuerdo con el FMI: todos los riesgos que enfrenta el plan de Milei según el organismo

La apuesta a la victoria pírrica, mientras la motosierra y la licuadora estén activas

El informe establece un recorrido por la "herencia" recibida (inflación elevada y creciente, reservas agotadas y altos niveles de pobreza) que enfrenta Milei. También destaca que "los ya grandes desequilibrios y distorsiones de la Argentina se agudizaron y el programa se desvió significativamente" sobre el final de la gestión del último Gobierno.

"La nueva administración está tomando medidas audaces para restaurar la estabilidad macroeconómica y comenzar a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento" , indicó el FMI. "Estas medidas iniciales evitaron una crisis de balanza de pagos, aunque el camino hacia la estabilización será complicado", dijo.

El FMI, como prestamista de última instancia cumple hoy para la Argentina una instancia de tapa agujeros. Es decir, los acuerdos que se negocian con el Gobierno son sólo para cumplir con las revisiones e ir manteniendo a cuentagotas los desembolsos ya acordados, pero de ninguna manera el país está en condiciones de pedir un nuevo auxilio financiero tal como se pidió en 2018 al organismo internacional, salvo que la gobernabilidad entre en riesgo.