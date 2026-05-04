Un conjunto de científicos provenientes de Suiza ha realizado un hallazgo sin precedentes: recuperaron oro de 22 quilates a través de residuos electrónicos comunes, logrando este objetivo sin causar daño al medio ambiente. Se trata de un descubrimiento que reabre nuevas ventanas en el ámbito del reciclaje. Este hallazgo fue realizado por el grupo ETH Zurich, una universidad pública de renombre, establecida en 1854. Un descubrimiento científico promete transformar la manera en que el mundo recupera oro, ofreciendo una alternativa más segura y eficiente que podría transformar industrias enteras. Lo que anteriormente se consideraba un desafío costoso y contaminante comienza a vislumbrar una solución innovadora. Los primeros resultados difundidos por los investigadores revelan cifras sorprendentes: el material obtenido supera el 99% de pureza, un nivel difícil de alcanzar incluso con técnicas tradicionales de refinamiento. Otro hallazgo, llegado desde Australia, despertó interés en sectores vinculados respecto al método de reciclaje por cual se obtiene oro en componentes electrónicos. La clave está en un proceso que logra obtener oro de altísima pureza sin depender de químicos peligrosos que suelen dañar al medioambiente. El equipo interdisciplinario de Flinders University, en Australia, ha desarrollado un procedimiento que reemplaza el uso de cianuro, uno de los compuestos más cuestionados por su toxicidad, por ácido tricloroisocianúrico (TCCA), una sustancia que se utiliza comúnmente en la desinfección de agua. Además de este hallazgo, un grupo de investigadores de ETH Zurich, Suiza, ha desarrollado un proceso innovador que permite extraer oro de 22 quilates a partir de componentes electrónicos desechados. Sin embargo, el verdadero avance radica en la utilización de un polímero de azufre que tiene la capacidad de unirse selectivamente al oro disuelto. Tras un proceso controlado de calentamiento o tratamiento químico, el metal precioso se libera en forma pura y el polímero puede ser reutilizado, lo que convierte al método en una opción sostenible y económica. Este avance no solo facilita un reciclaje más seguro de componentes electrónicos, sino que también propone un cambio de paradigma en la minería. Al eliminar el uso de cianuro, el nuevo proceso disminuye los riesgos ambientales y sanitarios, ofreciendo soluciones que se alinean con la economía circular. Entre sus principales beneficios se destacan: Se prevé que la innovación genere nuevas oportunidades de empleo en sectores tales como la gestión de residuos tecnológicos, la ingeniería química y la sostenibilidad industrial. El hallazgo, que se encuentra en fase de investigación, anticipa un futuro en el que la extracción de oro se realice de manera más limpia y eficiente, ofreciendo beneficios tanto económicos como ecológicos.