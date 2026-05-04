Este lunes 4 de mayo de 2026 no es festivo en toda España, pero sí lo es en al menos 64 municipios. En esas localidades, el día ha sido declarado festivo local, lo que implica el cierre de bancos, administraciones públicas y buena parte de la actividad habitual. La situación genera una diferencia clara con el resto del país, donde la jornada será completamente normal. Mientras en la mayoría de ciudades se trabaja con normalidad, en estos municipios miles de personas no acudirán a sus puestos de trabajo por un motivo estrictamente local. El cierre de bancos en 64 municipios se debe a que el 4 de mayo está reconocido como festivo local en esas localidades. En España, cada ayuntamiento puede fijar dos días festivos al año, que se consideran no laborables a todos los efectos. Esto implica que las oficinas bancarias ubicadas en esos municipios no abren al público. También ocurre con ayuntamientos, registros y otros servicios administrativos. Sin embargo, este cierre no afecta al conjunto del país, ya que no se trata de un festivo nacional ni autonómico. El motivo principal está en la organización del calendario laboral español. Los festivos locales dependen de cada municipio, lo que permite adaptar el calendario a tradiciones o necesidades concretas de cada localidad. En muchos casos, el 4 de mayo está vinculado a celebraciones como la Santa Cruz, que se conmemora el 3 de mayo. Cuando esta fecha cae en fin de semana, algunos ayuntamientos trasladan el festivo al lunes siguiente. En otros casos, se utiliza para crear un puente tras el 1 de mayo. Los festivos locales tienen el mismo efecto que cualquier otro día no laborable dentro del municipio. Por eso, los bancos cierran en esas localidades, aunque en municipios cercanos sí puedan estar abiertos. Este sistema provoca diferencias muy visibles dentro de una misma provincia. Un vecino puede tener festivo mientras otro, a pocos kilómetros, trabaja con normalidad. Es una característica propia del calendario laboral en España, que combina niveles nacional, autonómico y local. Ciudad Real (4) Cuenca (8) Toledo (6)