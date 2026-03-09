Lo que históricamente hizo grande a la Argentina fue el interior productivo. No fue el centralismo burocrático ni el consumo subsidiado, sino la capacidad de generar divisas genuinas desde la frontera productiva exportadora: el agro históricamente y ahora energía y minería lo complementarán de manera explosiva. Ese patrón, que durante décadas fue desplazado por un modelo cerrado y prebendario, vuelve ahora a ocupar el centro de gravedad del crecimiento argentino. El esquema libertario no es una transición coyuntural ni un experimento improvisado como muchos jugadores locales beneficiarios del modelo anterior esperan. Por el contrario, es un cambio estructural profundo basado en tres complejos exportadores con ventajas comparativas claras y escala global: agricultura, energía y minería. De ahí surge una consecuencia macroeconómica inevitable: una máquina permanente de generación de dólares y, por lo tanto, una apreciación crónica, sistemática y merecida, del peso en términos reales. El viejo modelo prebendario necesitaba un dólar artificialmente alto para esconder ineficiencias y un subsidio permanente desde el consumidor hacia el empresario rentista; el nuevo esquema libertario por el contrario, exige y premia a la productividad y beneficia al consumidor. En este contexto, se extingue el modelo productivo argentino basado en protección, rentas y captura regulatoria, y nace uno mucho más sano: de cerradura a apertura, de ineficiencia a ventaja comparativa. Se termina “cazar en el zoológico”. Sobrevive el empresario competitivo y se desvanece el especulador. Pero por sobre todo, gana el consumidor argentino y pierde el rentista. En este contexto, esperar una devaluación como solución mágica pasa a ser un error conceptual grave. El sur del país, con epicentro en Vaca Muerta, configura una plataforma energética de escala mundial. No es una promesa: es inversión concreta, aumento de producción, encadenamientos industriales y exportaciones crecientes que ya está en plena marcha. En paralelo, el norte argentino comienza a replicar dinámicas que se observan en Chile desde hace décadas: ingreso de capital, desarrollo minero, empleo formal y generación sostenida de divisas. Argentina está mutando hacia una economía exportadora, con polos de crecimiento claramente definidos en el interior del país y fuera del AMBA. Este cambio absolutamente sustancial altera por completo el mapa económico de nuestro país, con el AMBA perdiendo el liderazgo productivo. El crecimiento deja de depender del consumo subsidiado y pasa a apoyarse en complejos exportadores competitivos con capacidad explosiva de crecimiento. Las oportunidades de empleo y expansión se vuelven crecientemente federales. El interior vuelve a ser protagonista. Sin embargo, gran parte del periodismo argentino sigue mirando el fenómeno con lentes miopes de otra época. Se enfatiza el empleo que se pierde en sectores protegidos, pero casi no se habla del empleo que se está creando en las nuevas usinas de crecimiento, todas en el interior de nuestro país. El sur y el norte de la Argentina serán los polos de desarrollo de la próxima década y ofrecen enormes oportunidades de trabajo y progreso para los argentinos. Es importante recordar en este debate sobre generación de empleo que el peronismo fue una máquina sistemática de destruir puestos de trabajo y empobrecer. Muchísimos argentinos se vieron obligados a emigrar del país buscando oportunidades que no encontraban en la economía cerrada argentina. Ahora esos argentinos están volviendo. Tampoco se recuerda que, durante el auge del modelo peronista, hubo una migración masiva desde el interior hacia el AMBA, y nadie por entonces lo planteó como un drama nacional. De esta manera, no hay razones para oponerse ahora a un proceso inverso, si a los argentinos les conviene desplazarse hacia donde están las oportunidades reales. En cualquier economía normal, los recursos, incluido el trabajo, se realocan hacia las zonas con mayor productividad marginal. Hoy esas oportunidades están fuera del conurbano y brillan el sur energético y el norte minero. Esto no es una tragedia, por el contrario, es una enorme oportunidad. Argentina no termina en el AMBA y el interior del país vuelve a ser una usina de crecimiento, y es óptimo aprovecharla. Desde el punto de vista financiero, este proceso ya empieza a reflejarse en las decisiones de cartera y en la asignación de capital. El mercado comienza a internalizar un régimen de mayor oferta estructural de dólares, menor prima de riesgo y un cambio profundo en los precios relativos. Se desarman posiciones defensivas construidas bajo la lógica del atraso eterno y reaparece el apetito por inversión real, proyectos productivos y activos vinculados al ciclo exportador. La economía deja de girar alrededor del dólar como refugio y pasa a organizarse en torno de flujos, productividad y retorno sobre el capital. Este es el verdadero cambio de paradigma: menos especulación macro, más economía real, más inversión directa y un sendero de crecimiento apoyado en fundamentos, no en parches cambiarios que a la larga solo generan inflación, pobreza para casi todos y millones para tan solo unos pocos lobistas amigos del poder de turno.