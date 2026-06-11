Este jueves, 11 de junio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 4.093,81 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

La cotización del Euro registró descensos de -6.57% en la última semana y -12.19% en el último año.

Fuente: narrativas-co

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 11.47%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.14%.

En la última sesión, la cotización del Euro bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Euro alternó subidas y bajadas con predominio de descensos (6 frente a 4) y sin sesiones estables, lo que indica un sesgo general bajista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días anteriores. Esto sugiere un crecimiento en la confianza del mercado y una posible recuperación de la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este jueves, 11 de junio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 409381.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 818762.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 2046905.05 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las opciones más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede ofertar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: