En Indiana, las regulaciones estatales establecen de manera precisa el procedimiento que debe seguirse para registrar a un recién nacido cuando sus progenitores no se encuentran en matrimonio y la paternidad del niño no ha sido legítimamente reconocida.

En estas circunstancias, el apellido del padre no podrá ser transferido a su hijo ni será incluido en el certificado de nacimiento oficial .

Los hijos serán registrados exclusivamente con el apellido materno en estas circunstancias

En el caso de que los progenitores de un niño no estén legalmente casados al momento del nacimiento y el padre no haya formalizado su relación con su descendencia, el bebé será registrado exclusivamente con el apellido de la madre.

Por el contrario, si la paternidad ha sido previamente establecida, los padres tendrán la alternativa de inscribir al niño con el apellido paterno, aunque también existe la opción de elegir el apellido materno.

Para que el apellido del padre pueda ser transmitido, la paternidad debe estar establecida legalmente, ya sea por trámite directo o por matrimonio.

Apellido paterno: condiciones para su transmisión a los hijos

En conformidad con las normativas estatales, los métodos para determinar la paternidad de un menor son los siguientes

Matrimonio

Si los padres del bebé están casados al momento del nacimiento

Si el bebé nace dentro de los 300 días del divorcio de sus padres

Declaración jurada de paternidad

En el hospital : puede firmarse el documento dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento. Debe ser firmada por ambos padres

En el Departamento de Salud : completando el documento en este establecimiento antes de que el niño se emancipe (19 años) o cuando ningún padre esté mencionado en el acta de nacimiento

Determinación del Juzgado: cuando se presenta una acción de paternidad en el juzgado

“La información relacionada con la paternidad de su hijo y el proceso para establecerla será manejada de forma confidencial por el personal del hospital, la Oficina del Fiscal y los abogados”, aseguran las autoridades.