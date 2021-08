El exilio de Messi

En la mañana del domingo, Lionel Messi hizo una jugada que nunca imaginó. En el auditorio 1899 del estadio Camp Nou estaban su esposa e hijos junto al presidente Joan Laporta en primera fila. Más atrás, sus excompañeros de equipo lo vieron subir a una tarima vestido de traje y corbata para despedirse.

Durante el corto camino hacia el atril, Leo se quitó su barbijo y no pudo contener las lágrimas. Enseguida, Antonella, su esposa le alcanzó un pañuelo. Demoró un par de minutos antes de hablar. "No sé si voy a poder hablar. En estos últimos días pensé lo que podía decir. La verdad que no me salía nada, estaba bloqueado. Lo estoy todavía. Es muy difícil después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado ", comenzó diciendo.

"El año pasado, cuando se armó el lío del burofax, estaba preparado, sabía lo que tenía que decir. Pero este año, no. Estábamos convencidos de que íbamos a seguir aquí, en casa, era lo que más queríamos. Siempre sobrepusimos nuestro bienestar, estar en nuestra casa y disfrutando de esta vida en Barcelona, que es maravillosa ", confesó.

"Hoy me toca despedirme de esto. Son muchos años acá, llegué siendo muy chiquito, con 13 años, y después de 21 años me voy con mi mujer y mis tres hijos catalanes-argentinos. Esta es nuestra casa".

Enseguida Messi dio el pase libre a las preguntas de los periodistas. Los aplausos lo hicieron volver al llanto . Preguntado sobre si había hecho el mayor esfuerzo para quedarse en el Barcelona, respondió con tono seguro: " Yo me había bajado el 50% de mi ficha, habíamos cerrado el contrato. No había nada más . Se han dicho mentiras. Hice todo lo posible. No se pudo hacer por la deuda del club, por La Liga . No hubo falsas esperanzas. Todos estábamos convencidos de que se iba a poder hacer. Tan claro era que estaba todo arreglado".

Luego, el excapitán blaugrana resumió su mal momento: "Tengo mucha tristeza por irme del club al que amo en un momento que no lo esperaba. Nunca mentí, fui de frente y con la verdad. El año pasado quería irme, este no. Por eso, la tristeza ".

Hacia el final, Messi volvió a recuperar la sonrisa al afirmar que su idea es seguir compitiendo pero todavía no sabía el nombre del club.

Al bajarse del escenario, sus amigos Busquets, Piqué y Puyol (también emblemas del equipo culé) fueron de los primeros en abrazarlo.

Fue el epílogo de una jornada triste, sin goles y sin los 99.000 aficionados que solían invadir el mítico estadio para ver las hazañas del ídolo .

BARCELONA EN ESTADO DE "SHOCK"

Luego de la noticia que conmocionó al mundo deportivo, los aficionados del club catalán se expresaron a través de las redes sociales.

Gracias Messi: el emocionante video viral del Barcelona para despedir a su ídolo



Uno de tantos millones de admiradores globales posteó: "Antes de Messi, en 105 años, el Barça tenía 16 ligas, 1 Copa de Europa y 0 Intercontinentales. Con Lionel en 17 años, ganó 10 ligas, 4 Champions y 3 Mundiales de Clubes. Y Lionel rompió todos los récords posibles. Se va el mejor jugador en la historia del Barcelona " (@Juezcentral).

A pocas horas de su despedida, en la presentación del Barça en el Trofeo Joan Gamper (estadio Johan Cruyff), al minuto 10 del partido contra la Juventus, 2.924 aficionados corearon ¡Messi! con aplausos que duraron 10 segundos .

Sergio Busquets, visiblemente emocionado le dedicó unas palabras: "Para mí es un orgullo ser el primer capitán del Barça, del mejor club del mundo. He tenido grandes ejemplos como Puyi, Xavi, Andrés y Leo. Intentaré estar a la altura".

Y agregó el talentoso volante central: "Quiero hacer una mención especial para Leo. Gracias por llevar al Barça a lo más alto, haciendo historia , siendo el mejor del mundo, rompiendo todos los récords individuales y colectivos. Te echaremos mucho de menos. Gracias eternas, Leo".

Pero no todas fueron odas. Fuera del entorno barcelonista se oyeron voces críticas como la de Cristina Cubero Alcalde, periodista del diario Mundo Deportivo, quien declaró: "En Barcelona estamos en estado de shock. Realmente Leo Messi venía a la ciudad tras sus vacaciones en Ibiza para firmar su nuevo contrato y nos hemos encontrado con la bomba de que no continúa".

La salida de Messi, una pésima decisión que afectará al Barcelona, a la Liga, la ciudad y a toda España



La prestigiosa periodista española en diálogo con radio La Red precisó: "Recordemos que esto no es una renovación de contrato sino uno nuevo. Entonces no se puede incluir a Leo Messi como nuevo jugador. En el entorno de Messi había la percepción de que el Barcelona no estaba creando un equipo realmente competitivo como pedían ellos, además de la complicada situación económica".

Y luego disparó: "Si yo fuera Leo Messi diría: Señores del Barça, me han dado tanto que voy a jugar este año y el próximo gratis . Porque tengo tanto dinero en el banco, soy tan rico, tengo tantos contratos publicitarios que me pagan el doble de lo que me paga el Barça, que yo jugaría gratis. Así no habría problemas de fair play financiero".

UN ENTRAMADO DE NEGOCIOS: TEBAS VS. LAPORTA-PÉREZ

Javier Tebas, presidente de LaLiga española había anticipado semanas atrás una posible solución aplicando la regla 1x4: por cada 4 euros de ahorro se puede gastar 1. Esto se propuso porque el Barça al 1° de julio ya tenía excedido el límite salarial asignado (conocido como el "Límite de Coste de Plantilla Inscribible").

Se podría haber actuado bajo esta excepción siempre que el club lograra reducir su masa salarial, cediendo jugadores o rescindiendo los contratos más onerosos.

En tanto, el presidente blaugrana Joan Laporta anunció a los medios: " Messi quería quedarse, pero no estoy dispuesto a hipotecar al club por medio siglo ". Y amplió: "Tenemos excedido el límite salarial de La Liga, incluso sin el contrato de Messi. La Liga nos pide que cumplamos la normativa, lo lógico. Para tener 25 millones de salario tenemos que liberar 100. Eso son muchos jugadores. El hecho de que tengamos que ampliar el fair play hipotecando los derechos audiovisuales de medio siglo y romper contratos no lo vamos a hacer. Es una situación complicada".

Tebas, le respondió vía Twitter: "Sabes que la operación de CVC, no hipoteca los derechos de tv del @FCB 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Así lo entendías hace horas".



En el centro de esta puja está el anuncio de LaLiga de inyectar 2700 millones de euros en la competición y a los clubes junto con la participación del fondo internacional CVC.

Laporta criticó la poca información sobre este acuerdo y le respondió a Tebas: "Te diría queridísimo Javier que el importe que ha cerrado la operación CVC es muy inferior a lo que nosotros creemos que se debería valorar el 10% de La Liga ".

El Real Madrid también se mostró reticente porque considera que a priori se "regala a unos inversores el futuro de 42 clubes de Primera y Segunda durante 50 años y en contra de la ley" .

Un comunicado del club madrileño que preside Florentino Pérez destaca que "los clubes tienen cedidos los derechos audiovisuales exclusivamente para su comercialización en régimen de competencia y por un plazo de 3 años". Y agrega que: " La negociación se ha hecho sin un proceso competitivo y las condiciones económicas pactadas con el fondo CVC le dan unas rentabilidades de más del 20% anual . Este mismo fondo oportunista es el que intentó sin éxito acuerdos similares con las ligas italiana y alemana."

LAS 6 RAZONES PARA QUE MESSI JUEGUE EN EL PSG

Según publica el analista José Miguel Fraguela en el portal español Iusport.com, existen seis razones que convergen hacia un fichaje de Messi por el París Saint Germain.

1.- El PSG es el Club-Estado más rico y puede cubrir sus expectativas económicas.

2.- La liga francesa mira hacia otro lado cuando debe aplicarse el fair play financiero .

3.- La liga francesa se vale de la flexibilización del fair play financiero establecida por la UEFA tras la pandemia del Covid-19.

4.- El PSG no se sumó al proyecto de la Superliga europea y con ello se ganó el agradecimiento de la UEFA.

5.- En el PSG está Neymar (amigo de Leo) y cuenta con el plantel más valioso y uno de los más competitivos del mundo.

6.- París no está muy lejos de Barcelona (2 horas de vuelo; 830 km.) y la familia de Messi no desea mudarse.

Ante este cuadro, el jeque árabe Nasser bin Ghanim Al-Khelaïfi (cara visible del PSG) aprovecharía para transferir al goleador Mbappé al Real Madrid, un año antes que pueda marcharse gratis, reduciendo en buena parte la masa salarial del club francés.

LAS HIPOTECAS DEL FÚTBOL

El fútbol europeo -y el español no es la excepción- están inmersos en niveles muy altos de negocios relacionados con la industria del espectáculo. Este fenómeno planetario al que Mario Vargas Llosa ha llamado "la civilización del espectáculo" ha avanzado a grandes pasos en el siglo XXI. El único valor parece ser el éxito deportivo que se mide en porcentajes de aceptación comercial en un mercado sin fronteras.

En el centro de la polémica está el proyecto "La Liga Impulso", donde se plantea un ambicioso plan de inversiones hasta lograr la transformación en "una compañía global de entretenimiento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados".

Tal como aconteció con Cristiano Ronaldo y más recientemente con Sergio Ramos, la partida de Messi representa un duro golpe en la calidad del "producto fútbol" y una merma de las audiencias globales.

Al Barcelona le quedaba el atajo de utilizar recursos adicionales (unos 270 millones de euros) del acuerdo con CVC Capital Partners, sociedad constituida en 1981 por el Citibank, con operaciones conocidas en el Seis Naciones del Rugby y en la Fórmula 1 (2005). Sin embargo, el presidente Laporta avaluó que ante el déficit de arrastre, ello significaría "hipotecar" al club por 5 décadas, a sabiendas que sólo podría utilizar un 15% para deudas financieras y otro 15% para mejorar el plantel. El 70% restante debe invertirse en infraestructura, desarrollos de marcas, nuevas tecnologías en plataformas digitales y redes sociales. Esa ecuación no facilitó el retener hoy a Messi sin comprometer aún más el patrimonio del club.

A futuro se vislumbra un panorama aún más complejo si la meta perseguida es buscar nuevos socios para continuar inflando la "gran burbuja del fútbol" . Bajo esta óptica las cifras en juego se proyectarán hasta tocar las nubes de los cinco continentes. Esta historia podría volver a repetirse si no se encuentra el verdadero punto de equilibrio.

En medio de una confrontación de intereses intergalácticos, al último astro argentino formado en la cantera culé, no le dejaron otra opción que demostrar su talento en el exilio. Así como a Dalí, Picasso, Matisse, Modigliani, Miró, Buñuel, Bretón, Miller, Hemingway, Fitzgerald, entre tantos otros genios, París ya lo espera.