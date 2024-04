El dilema de la frazada corta frente a un país federal

El Gobierno profundiza el camino del cambio en el régimen macroeconómico: fuerte devaluación, liberalización de precios y reducción de la tasa de interés de política monetaria.



Al menos en una primera etapa, las decisiones de la nueva gestión tienen consecuencias negativas. Una de las principales, producto de la forma en que se decidió devaluar y liberalizar los precios, es el salto de la inflación. De la mano del menor poder de compra de las familias y el ambicioso ajuste fiscal que intenta el Gobierno, en 2024 atravesaremos una recesión.

La fórmula para resolver lo fiscal va a tener que pasar por una combinación de más licuación (es recesivo) o por aumento de precios vía reducción de subsidios, lo cual es inflacionario. Estamos frente al dilema de la frazada corta.

No hay ningún camino que no tenga costo. Lo que no hay es alternativas indoloras. Subir la tarifa del transporte y que a la gente y la opinión pública no le importe o que el Indec no tome nota de que sube el colectivo, el subte y la luz. Eso no va a ocurrir.

Estamos transitando lo peor de la recesión, justamente por la inflación, que da el 80% en los meses transcurridos y los ingresos formales o informales están drásticamente rezagados. Para las familias el ajuste es muy fuerte y una pregunta clave en el ambiente gira en torno a cuánta recesión será necesaria para bajar la inflación en un proceso como el actual de desregulación de buena parte de los precios.

La inflación es un impuesto y eliminarla es bajar un impuesto. Y es el impuesto más regresivo.

A nivel sectorial, las empresas más perjudicadas son aquellas dedicadas al mercado interno. La construcción es un sector clave de la economía y ejemplificador de la dinámica descripta .Por un lado, se ve afectada por la reducción de la inversión en obra pública y, al mismo tiempo, la caída del salario medido en dólares disminuye el ahorro que las clases medias y las medias altas pueden destinar a la construcción o ampliación de sus viviendas.

Para la UIA el empleo cayó 21%. La UOCRA advirtió por la pérdida de 50.000 puestos directos de trabajo , y la UOM , que ya había anunciado 159 despidos en una planta automotriz de Córdoba, ahora está en pie de guerra por Acindar que podría afectar a 7000 trabajadores. Fiat recortará 17% y Toyota 12%. Tierra del Fuego también hace agua: la venta de electrodomésticos cayó un 30%.

Brotes verdes

De todas formas, existirán brotes verdes. Las buenas noticias llegan del lado de las exportaciones. Al tener una base de comparación tan baja como fue 2023, fácilmente las ventas del sector agroexportador crecerán. A su vez, un tipo de cambio más alto en términos reales incentiva las ventas de otros sectores exportadores, como el de software, hidrocarburos y la minería.

Si bien el Banco Central lleva comprados más de u$s 10.000 millones desde la devaluación, la necesidad de brindarles un buen tipo de cambio a las exportaciones del campo para que liquiden más dólares, deberá realizarse evitando la sensación de que el dólar se atrasa y no tener que recurrir al tradicional tipo de cambio diferencial ya impulsado desde fines de 2022.

El Banco Central está licuando su deuda (ni siquiera ya se habla de las famosas Leliq), está recomponiendo sus reservas e, incluso, está reordenando la deuda comercial con importadores con financiamiento forzado.

El proceso exportador es complejo. Las ventas externas de nuestro país se encuentran estancadas en lo que hace a cantidades, ya que en 2022 se comercializaron volúmenes similares a 2006. Asimismo, el número de firmas que exportan en la actualidad es inferior al del año 2007.

El dólar de $ 800 que arrancó después de la devaluación de diciembre se actualiza a un ritmo de 2 % mensual que resulta claramente inferior a la inflación. Si en marzo y abril sigue el crawl con la misma tasa, habrá olor a atraso cambiario.

Una alternativa para seguir con el 2% mensual puede ser cambiar el 80-20 % en que se liquidan las exportaciones y darles una proporción mayor a las que se liquidan por el CCL. Pero eso sería otra frazada corta, porque mejora la situación de los exportadores pero reduce la oferta de dólares en el mercado oficial.

Brecha en jaque

Cuando los exportadores no vendan más dólares en el MEP , sino todo al oficial ¿Qué pasará con la brecha? Uno de los tantos errores de diseño del programa de diciembre de 2015 fue la muy mala salida del cepo, financiada con ingreso de capitales golondrinas.

El desafío del Presidente es aprovechar el crédito de los 100 primeros días de gestión para definir los enemigos que le permitan construir su relato pero no es aconsejable construir arremetiendo contra el conjunto de la sociedad. El poder se construye repartiendo poder.

Si el BCRA quiere seguir comprando dólares, necesitará que los exportadores liquiden mucho.

El gran desafío de su estrategia consiste en lo mucho que depende de conseguir resultados económicos rápidos para que la llama de la opinión pública no se apague y el monstruo de la bronca que él tanto alimenta no se vuelva en su contra.

El mismo Papa absolvió en Roma a Milei como insultador sin filtro. Lo recibió durante 70 minutos y le perdonó los improperios que había vertido contra su Santidad.

El Vaticano es unipersonal, pero los legisladores y gobernadores insultados son más de trescientos y no todos tienen la misma sensibilidad que el Papa.

La convocatoria para el 25 de mayo necesita ser sostenida sobre consensos de gobernabilidad para todos, incluidos los gobernadores de un país federal.

Nos toca rogar que la inflación empiece a bajar sensiblemente antes de que se acabe la paciencia social y que el remedio elegido-la recesión- no sea peor que la enfermedad.

El Presidente no es más un panelista de televisión y buena parte de lo que está denunciando sin precisiones son delitos. Que como tendencia sean creíbles no significa que todos o ni siquiera que la mayoría los hubieran cometido. Si la corrupción se resolviera con insultos la impunidad habría desaparecido hace rato.